Politica



Complesso Brunero Paoli, verso ampliamento per i futuri alloggi IMT

martedì, 24 luglio 2018, 17:38

di eliseo biancalana

Via libera della commissione urbanistica alla deroga del regolamento urbanistico comunale per l'ampliamento del complesso immobiliare posto in via Brunero Paoli e via del Bastardo, in centro storico. La richiesta dell'intervento era stata avanzata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.La struttura appartiene ai frati domenicani.

La fondazione vuole acquisirla per farne una struttura ricettiva alberghiera da dare in comodato gratuito alla scuola di alti studi IMT per 25 anni. A tal fine l'ente di San Micheletto ha sottoscritto un contratto preliminare di acquisto il 4 gennaio 2017. La compravendita è però subordinata all'ottenimento di fondi dal ministero dell'istruzione.Il progetto della fondazione prevede la costruzione di una struttura in acciaio e vetro elevata a due piani fuori terra, che consentirà di collegare i due edifici. Questa previsione è stata necessaria per rispondere alle specifiche tecniche del bando del ministero. Sempre in considerazione delle richieste del ministero, è stato necessario rivedere lo schema di convenzione già stipulato tra comune e fondazione, in modo da escludere alla fruizione pubblica gli spazi al primo piano del costruendo ampliamento. Viene invece consentito ai cittadini l'uso del retrostante giardino della struttura.La proposta di delibera andrà all'esame dell'aula di Palazzo Santini il 31 luglio o il 7 agosto.