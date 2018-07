Politica



Consiglio, 260 mila euro per il riscaldamento della scuola Collodi

martedì, 24 luglio 2018, 00:17

di eliseo biancalana

Soldi in arrivo per la scuola primaria Collodi di San Concordio e per gli arretrati dei dipendenti comunali. Lo ha stabilito il consiglio comunale, che ha approvato in via d'urgenza una variazione agli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2018-20.



È stato il sindaco Alessandro Tambellini a spiegare le ragioni della variante. Anzitutto c'è la necessità di corrispondere al personale dipendente del comune gli arretrati contrattuali relativi agli anni 2016 e 2017. A tal fine sono destinati 88mila e 525 euro per gli arretrati dell'esercizio 2016, e 286mila e 527 euro per quelli del 2017.



È poi emersa l'urgenza di realizzare lavori di rifacimento per l'impianto di riscaldamento della scuola primaria Collodi di San Concordio, per un importo di 260mila euro.



Critiche le minoranze, che hanno riconosciuto l'utilità degli interventi ma hanno contestato il fatto che l'amministrazione sia dovuta ricorrere a una variante. La delibera è passata con il sì del centrosinistra, l'astensione del centrodestra e di CasaPound e il no del Movimento 5 Stelle.