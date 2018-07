Politica



Consiglio, bocciata la proposta M5S di un garante per le vittime di reato

mercoledì, 18 luglio 2018, 01:13

di eliseo biancalana

No all'istituzione di un garante per le vittime di reato. Il consiglio comunale ha bocciato la proposta del consigliere Massimiliano Bindocci (M5S), ma ha invece approvato a larga maggioranza un ordine del giorno elaborato dalle commissioni partecipazione e sociale che impegna la giunta e il sindaco a far conoscere e a mettere in rete le realtà del territorio già impegnate a favore di chi subisce dei crimini.

La proposta di Bindocci era già stata bocciata dalle commissioni sociale e partecipazione riunite in forma congiunta, che avevano invece approvato all'unanimità (assente però il consigliere pentastellato) l'ordine del giorno. Nell'aula di Palazzo Santini, Bindocci ha spiegato che l'idea di istituire il garante era nata dalla volontà di non lasciare sole le vittime dei reati. L'esponente dei grillini ha poi criticato l'ordine del giorno elaborato dalle commissioni, giudicandolo una risposta debole al problema.

Il presidente della commissione sociale Pilade Ciardetti (Sinistra con Tambellini) ha difeso il lavoro svolto dalle commissioni, spiegando che la figura del garante è stata bocciata perché non vi sono al momento fondamenti normativi per istituirla. Ciardetti ha inoltre difeso il lavoro svolto dalle commissioni dalle critiche di Bindocci, con il quale ha avuto qualche scambio polemico. Il lavoro delle commissioni è stato difeso anche dai consiglieri dem Cristina Petretti e da Renato Bonturi. Fabio Barsanti (CasaPound) e Alessandro Di Vito (SìAmo Lucca) hanno espresso apprezzamenti per la proposta di Bindocci. Nicola Buchignani (FdI) ha ringraziato il pentastellato per aver sollevato il tema, ma ha preso posizione a favore dell'ordine del giorno.

La proposta di Bindocci è stata bocciata a larga maggioranza, raccogliendo solo tre voti favorevoli (quelli dei consiglieri Bindocci, Barsanti e Buonriposi) mentre 19 sono stati i voti contrari, tre i non voto. L'ordine del giorno è invece stato approvato con 26 voti favorevoli, due astenuti e nessun contrario.