Consiglio, la giunta chiede riserbo sulla Leone XII. Opposizioni contro Menesini

mercoledì, 25 luglio 2018, 02:21

di eliseo biancalana

Era stato invitato, ma non si è presentato. È stata molto criticata dalle minoranze la scelta del presidente della provincia Luca Menesini di non partecipare al consiglio comunale straordinario convocato per discutere delle conseguenze della chiusura del complesso San Nicolao sulle scuole superiori Paladini e Civitali, e sulla materna Leone XII. Riguardo a quest'ultima, gli assessori Ilaria Vietina e Gabriele Bove hanno confermato che sono ancora in corso trattative per trovare una nuova sistemazione, ma hanno mantenuto uno stretto riserbo su quelle che sarebbero le possibili sedi.

L'assenza di Menesini. È stato il presidente del consiglio comunale Francesco Battistini ad aprire il consiglio straordinario, esprimendo "la speranza di un consiglio che sia luogo di ascolto e di confronto". Ma subito la polemica è entrata nel vivo, con l'intervento della consigliera Simona Testaferrata (Forza Italia), prima firmataria della richiesta di convocazione della seduta. "Le scuole si sono trovate ad affrontare un vero terromoto" è stato l'affondo della consigliera azzurra. "Come opposizione speravamo di essere coinvolti" ha affermato, chiedendo alla giunta di condividere con il consiglio lo stato delle trattative per trovare una nuova sede alla materna. "Gli assessori parlano di probabili sedi che poi si rivelano improbabili" ha accusato con riferimento alla fallita trattativa per ospitare la Leone XII nei locali dell'Istituto Giorgi. Critiche sono state espresse anche alla provincia, per come è stato gestito lo spostamento degli istituti Paladini e Civitali. "Lucca attende posizioni chiare" è stato l'auspicio della consigliera. Subito dopo il suo intervento, hanno preso la parola alcuni consiglieri dell'opposizione, che hanno lamentato l'assenza del presidente della provincia al consiglio, anche se era già stata comunicata da Battistini ai consiglieri qualche giorno fa. Enrico Torrini (SìAmo Lucca) e Marco Martinelli (Forza Italia) hanno ricordato che la data del consiglio era stata posticipata apposta per consentire la partecipazione di Menesini. Fabio Barsanti (CasaPound) ha definito l'assenza al consiglio di rappresentanti della provincia "imbarazzante", dato che è l'ente competente per la situazione del Paladini e del Civitali. Critico anche Massimiliano Bindocci (M5S). Di fronte alla richiesta di dare chiarimenti sui motivi dell'assenza di Menesini, il presidente del consiglio Battistini non ha potuto far altro che riferire che il presidente della provincia ha dichiarato di non poter partecipare per "altri impegni". Torrini ha però notato che Palazzo Ducale avrebbe potuto inviare un altro rappresentante.

Gli interventi esterni. Il consiglio si è svolto in forma aperta, in modo da far intervenire anche genitori, insegnanti e studenti delle scuole coinvolte dal trasferimento del San Nicolao. Gli interventi sono stati soprattutto collegati alla vicenda della Leone XII. Federica Lottini, madre di uno dei bambini che frequenta la materna, è intervenuta per testimoniare "l'immenso amore che tutta la scuola mostra quotidianamente verso i cuccioli". La dottoressa Alessia Bertocchini ha messo in guardia dalle conseguenza psicologiche che può avere per i bambini il fatto di non poter più frequentare la propria scuola. Sono poi intervenuti due genitori della Leone XII: Alessio Di Domenico e Gianluca Cammelli. Il primo ha testimoniato il lavoro "eccellente" che la scuola svolge con i bambini. Il secondo ha riconosciuto l'impegno dell'amministrazione per trovare una nuova sede alla materna. "Oggi mi sento disoccupata" è stato il lamento della maestra Francesca Simonetti, che ha espresso le preoccupazioni delle insegnanti per il loro futuro professionale. Per il Paladini-Civitali sono intervenuti lo studente Samuele Corona e il rappresentante dei genitori Andrea Bonturi, che hanno chiesto alle istituzioni di impegnarsi affinché le scuole riprendano regolarmente l'anno scolastico a settembre.

Le trattative sulla Leone XII. Sullo stato delle trattative per trovare una sede alla Leone XII hanno riferito gli assessori Ilaria Vietina (politiche formative) e Gabriele Bove (partecipazione). Non ci sono state grandi rilevazioni. Al momento una nuova collocazione per la materna non è stata trovata. La giunta sta vagliando alcune soluzioni, in centro storico e nell'immediata periferia, ma non è facile trovare a Lucca un edificio che risponda ai requisiti che per legge deve avere una scuola. "La carenza di risposta è un dato oggettivo" ha osservato Vietina, mentre per Bove "il comune non è un agente immobiliare". Da parte degli assessori c'è il massimo riserbo sui posti al vaglio dell'amministrazione comunale. La tesi della giunta è che in questa fase è necessaria la discrezione per il buon esito delle trattative. In tal senso, Vietina e Bove hanno fatto un richiamo alla riservatezza, facendo capire che le notizie uscite nei giorni scorsi sull'andamento delle trattative non avrebbero aiutato a trovare una soluzione.

Gli interventi dei consiglieri. È poi seguito il dibattito politico. La consigliera (e direttrice dell'ufficio scolastico di Lucca e Massa Carrara) Donatella Buonriposi (Lei Lucca) ha ricordato che la Leone XII non è scuola privata, ma bensì una paritaria, e che quindi svolge un servizio pubblico. La consigliera ha poi osservato che situazioni analoghe a quelle del San Nicolao stanno avvenendo anche fuori della provincia di Lucca, per via dei cambiamenti nella normativa regionale. Buonriposi ha inviato a fare pressione sull'Asl affinché metta a disposizione del Paladini-Civitali anche una palazzina che si trova nell'area del centro trasfusionale e ha negato che il Carrara stia remando contro la nuova collocazione degli studenti delle superiori. Le opposizioni hanno attaccato a testa bassa la giunta. "Siamo veramente molto indietro" ha accusato Barsanti. Bindocci ha sarcasticamente tirato in ballo la Legge di Murphy, sostenendo che se qualcosa può andare male alla giunta Tambellini ci andrà. Per Martinelli l'amministrazione "sta brancolando nel buio". Alessandro Di Vito (SìAmo Lucca) ha messo in dubbio la sicurezza degli edifici scolastici, provocando le repliche di Vietina e di Buonriposi che hanno inviato a non fare allarmismi. Renato Bonturi (PD) ha definito pretestuose le polemiche delle minoranze. A fine consiglio, le opposizioni hanno presentato un ordine sulla vicenda del San Nicolao, che è stato respinto dalla maggioranza.