Politica



Consiglio, sì a forno crematorio nel comune

mercoledì, 18 luglio 2018, 08:55

di eliseo biancalana

Il consiglio comunale ha approvato la mozione di indirizzo presentata dal consigliere Massimo Giannini (PD) a favore della realizzazione nel territorio comunale di un forno crematorio, con annessa sala del commiato. Perplessità sulla proposta sono arrivate dalle minoranze, e in particolare dalla consigliera Cristina Consani (SìAmo Lucca). La delibera è passata con 19 sì, 5 astenuti e un contrario.

Il consigliere dem ha sostenuto che sempre più persone chiedono di essere cremate dopo la morte, pratica che Giannini ha definito una "scelta razionale" ed "ecologica". La mozione chiede di avviare un percorso per la realizzazione della struttura, senza specificare dove dovrebbe essere localizzata. Consani ha criticato la mozione sia perché non è stata presentata prima in commissione lavori pubblici, sia per il tono usato per descrivere la pratica della cremazione, giudicato poco rispettoso verso chi fa scelte diverse. La consigliera ha affermato di avere rispetto per chi desidera farsi cremare, ma ha rilevato alcune criticità ambientali che potrebbero derivare dalla costruzione di un forno crematorio. Tra Giannini e Consani c'è stato anche qualche ruvido scambio di battute, con la consigliera che ha accusato l'esponente dem di usare in consiglio "un atteggiamento da bar".

Sul testo è intervenuto anche il sindaco Alessandro Tambellini, dicendosi a favore della mozione, ma ammettendo che la costruzione di un forno crematorio avrebbe costi ingenti. Sollecitato poi dagli interventi di Fabio Barsanti (CasaPound) e Remo Santini (SìAmo Lucca), il primo cittadino ha inoltre ammesso che il comune ha ricevuto in passato offerte per la realizzazione della struttura. Favorevole alla mozione della maggioranza anche Donatella Buonriposi (Lei Lucca). Massimiliano Bindocci (M5S) ha invece sostenuto che il tema dovrebbe essere affrontato a un livello territoriale più ampio del singolo comune.