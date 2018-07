Politica



Consiglio, via libera ai conti del Giglio

lunedì, 23 luglio 2018, 23:50

di Eliseo Biancalana

"La cultura è un grande elemento che ci consente di vivere meglio" ha affermato il sindaco Alessandro Tambellini in consiglio comunale, durante il dibattito sul bilancio consuntivo 2017 e sul bilancio di previsione 2018 del Teatro del Giglio. I due documenti contabili sono stati approvati con il voto favorevole della maggioranza di centrosinistra, l'astensione di Lei Lucca e il no del centrodestra, del Movimento 5 Stelle e di CasaPound.È stato l'assessore alla cultura Stefano Ragghianti a esporre i principali dati economici del Giglio. Per il terzo anno consecutivo, il bilancio del Teatro ha chiuso in sostanziale pareggio, con un avanzo di 2500 euro. Rispetto all'anno passato c'è stato un incremento del contributo del ministero dei beni culturali. Dal Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS) sono infatti arrivati 556mila euro, mentre dalla regione Toscana sono giunti 160mila euro (che passeranno a 190mila nel 2018). Sul fronte degli incassi, dalla vendita dei biglietti della prosa sono arrivati 200mila euro, mentre dalla lirica sono giunti 100mila euro. Il contributo del comune è stato di un milione e 380mila euro, in crescita rispetto al passato anche per compensare il minor impegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, che nel 2017 è stato di 50mila euro. Per il 2018 si prevede ancora una chiusura in pareggio, con una riduzione dei costi di 100mila euro.Il dibattito ha visto una polemica (a tratti aspra) tra il Movimento 5 Stelle e la maggioranza sull'importanza del contributo del comune sui conti del Teatro. "Noi si tappa la buca del Teatro del Giglio" ha attaccato il pentastellato Massimiliano Bindocci, sottolineando che il Teatro è in pareggio solo grazie al contributo pubblico. L'esponente grillino ha quindi invitato a migliorare l'attività di commercializzazione e a ripensare la strategia comunicativa e promozionale del Teatro. A Bindocci ha direttamente replicato il sindaco, rivendicando che sotto le sue amministrazioni i conti del Teatro sono tornati in pareggio, e sostenendo che i ricavi sono limitati per motivi strutturali, dato che il Teatro ha solo 750 posti ed è sottoposto ai vincoli di un teatro di tradizione. L'intervento del comune a sostegno del teatro è stato difeso dai consiglieri dem Chiara Martini e Renato Bonturi. È intervenuta anche Donatella Buonriposi (Lei Lucca) che ha posto il problema di avere un teatro di maggiori dimensioni per sostenere l'attività culturale lucchese. "È necessaria una struttura teatrale alternativa diversa" è stata la considerazione della consigliera. Ad assistere al consiglio comunale, erano presenti il presidente del Teatro del Giglio Giovanni Del Carlo e il direttore Manrico Ferrucci.