Politica



CTT Nord non viene in commissione, opposizioni all'attacco

giovedì, 19 luglio 2018, 16:21

di eliseo biancalana

È polemica per l'assenza dei vertici di CTT Nord alla riunione odierna della commissione controllo sugli enti. Una scelta che è stata fortemente criticata dalle minoranze, soprattutto per le motivazioni addotte dalla società dei trasporti.

"Gentile presidente - ha scritto alla commissione il presidente di CTT Nord Andrea Zanella -, sono ad informarla che purtroppo per impegni precedenti né io né l'amministratore delegato saremo in grado di essere presenti il giorno 19. Considerato anche il clima non ottimale con cui si sono concluse le due ultime audizioni siamo comunque a fornire una ampia relazione sull'andamento economico, gestionale, e sui principali temi sui quali ci è stato chiesto di riferire: investimenti, sicurezza, manutenzione. Certi che tale relazione potrà essere utile alla commissione per istruire una ancor più proficua discussione per la quale ci rendiamo comunque disponibili in una futura data da concordare".

"Questa cosa non può essere accettabile" ha attaccato Massimiliano Bindocci (M5S). Proprio il consigliere pentastellato fu protagonista di un duro scontro con i vertici di CTT Nord durante una riunione della commissione sicurezza sui luoghi di lavoro. Critica anche Cristina Consani (SìAmo Lucca), che ha parlato di "scorrettezza". Ha provato a gettare acqua sul fuoco il presidente della commissione Claudio Cantini (Lucca Civica), che da una parte ha riconosciuto che l'assenza dell'azienda non è stato "un bel garbo istituzionale", ma ha al tempo stesso apprezzato la volontà della società di collaborare con la commissione.



Durante la riunione Cantini ha letto i passaggi principali della relazione di CTT Nord, contenente le risposte ai quesiti posti dai consiglieri in una precedente seduta. Sul rapporto tra l'azienda e il comune è intervenuto Alberto Bertolaccini (staff del sindaco) per il quale "il comune ha fatto i suoi compiti", nel senso che il capoluogo ha messo nella società le risorse che erano state pattuite (1,6 milioni annui). Sta ora alla regione organizzare la gara del servizio, che fino a ora non si è potuta tenere per via di un contenzioso legale in corso. Probabilmente a CTT Nord sarà dedicata un'altra riunione della commissione a settembre.