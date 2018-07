Politica



Fratelli d'Italia: "Perché si chiudono le scuole all'improvviso?"

mercoledì, 18 luglio 2018, 19:42

"Nel terzo millennio a Lucca si parla di traslochi e container per gli studenti di scuole quali il Paladini e il Civitali, mentre a Viareggio le problematiche strutturali dell'Alberghiero vengono gestite con fare penelopeo. Sono circa 400 scuole pubbliche presenti sulla Piana, in Versilia, in Mediavalle e in Garfagnana e ogni giorno vengono fuori problemi rilevanti che non possono essere sorti certo nell'arco di una notte. Non ci sono stati fortunatamente eventi catastrofici che hanno danneggiato gli istituti, ma la catastrofe forse nasce da come è stata gestita la normalità". Lo scrive il direttivo Fratelli d'Italia Provincia di Lucca.

"Chi ha fatto le perizie sugli edifici e quando? Chi ha dato le rispettive agibilità? Viene da chiederselo perché ci pare di trovarci di fronte a delle gravi inadempienze che, se emergessero delle non conformità a livello tecnico e certificate nelle relazioni degli incaricati alle verifiche, potrebbero sfociare nel reato di omissione di atti d'ufficio – scrive FdI – Perché all'improvviso le scuole si chiudono? C'è stato un terremoto e non ce ne siamo accorti? Se invece emergesse che le problematiche fossero già note perché nessuno è intervenuto per tempo?".

"Quello che sta accadendo – chiude Fratelli d'Italia – dovrebbe aprire una discussione approfondita. A Lucca città si studia in edifici del Cinquecento, mentre in altre realtà si pensa con lungimiranza a Poli Scolastici ispirati ai Campus statunitensi. Nel Piano Regolatore del Comune, purtroppo, non si trova niente del genere. Spereremmo che gli amministratori pensassero ai nostri figli e invece pare che pensino di più ai finanziamenti. Nelle scuole si dovrebbe insegnare la civiltà, il rispetto delle regole e la cultura, in quelli ambienti che i nostri figli si formano e crescono. Come facciamo ad insegnare ciò ed a farli rispettare le regole e le leggi se persino le amministrazioni, che dovrebbero essere il loro esempio, a volte non le rispettano?"

Nella foto: il segretario provinciale Marco Chiari