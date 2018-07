Politica



Lavori pubblici partecipati: ecco a che punto sono i progetti presentati dai cittadini

mercoledì, 18 luglio 2018, 19:33

di eliseo biancalana

A che punto sono i lavori pubblici partecipati? Il bando fu lanciato dal comune nel 2016, ma al momento i lavori per i progetti presentati dai cittadini e approvati all'interno di assemblee zonali non sono ancora partiti. La Gazzetta di Lucca ne ha parlato con l'assessore all'urbanistica Celestino Marchini, con cui abbiamo fatto il punto sullo stato di avanzamento dei progetti.

Erano i primi mesi del 2016 quando la prima giunta Tambellini lanciava la terza edizione dei lavori pubblici partecipati, invitando i cittadini a individuare le priorità da inserire nella programmazione degli interventi da realizzare nel 2017. L'amministrazione comunale dichiarava di mettere a disposizione 500 mila euro per cinque interventi, che sarebbero stati prima inserti nel Documento Unico di Programmazione, per poi essere realizzati nel 2017. A decidere le opere da realizzare sarebbero stati i cittadini all'interno dei laboratori. Il territorio del comune era stato infatti diviso in cinque zone: centro storico, area nord, area sud, area est, area ovest. In ogni zona veniva stabilito un laboratorio che avrebbe dovuto selezionare un progetto per la propria area. I lucchesi poterono inviare le loro autocandidature per entrare a far parte dei laboratori entro la data del 9 marzo 2016.

Dopo diverse riunioni, ad autunno dello stesso anno furono selezionati i progetti. A novembre, un comunicato stampa del comune rendeva noto che a Palazzo Orsetti si era tenuta una riunione di giunta, allargata ai portavoce dei tavoli territoriali, per procedere all'adozione del Programma triennale dei lavori pubblici, all'interno del quale furono inseriti i cinque progetti scelti dai tavoli. Quasi due anni dopo però quei progetti non sono stati ancora realizzati. Nel frattempo ci sono state le elezioni, Tambellini è stato riconfermato mentre la delega alla partecipazione è passata dall'assessore Antonio Sichi a Gabriele Bove.

Sembra che a far slittare nel tempo la realizzazione delle varie opere siano state problematiche sia di carattere urbanistico, sia legate al reperimento delle risorse economiche, anche a causa dell'emergere di ulteriori priorità. Va premesso che la realizzazione dei progetti è materia trasversale agli uffici e agli assessorati, dato che si tratta di iniziative di diverso tipo.

Dopo averne parlato con l'assessore ai lavori pubblici Celestino Marchini, La Gazzetta di Lucca è comunque riuscita a fare il punto della situazione sullo stato di realizzazione dei cinque progetti. Per quanto riguarda la zona sud, il progetto selezionato è stato quello di un centro aggregativo polivalente a Santa Maria del Giudice. Su questo, dagli uffici spiegano che è in corso una rivisitazione del progetto per adeguarlo all'importo previsto nel piano triennale 2018-20, voce 62, pari a 100 mila euro. Nei giorni scorsi è stato fatto un sopralluogo.

Per quanto riguarda l'area nord, per la realizzazione di un parcheggio ad Aquilea è stato di recente fatto un sopralluogo dall'assessore all'urbanistica Serena Mammini e da alcuni componenti del comitato di Aquilea per verificare su quale area puntare (ci sono infatti tre opzioni) al fine di predisporre una variante urbanistica.

Sono invece ancora in fase di progettazione sia il progetto di riqualificazione di via Orzali (area est), sia quello per rendere più visibili, con illuminazione e segnaletica dedicata, alcuni passaggi pedonali lungo le arterie principali dell'area ovest come viale Einaudi e viale Puccini.

È invece in fase avanzata il progetto di realizzazione di un parcheggio a Vallebuia (che però risale a una precedente edizione dei lavori pubblici partecipati): il progetto esecutivo è stato completato ed è in attesa di finanziamento. Ancora in via di definizione invece il progetto per il centro storico, volto a reperire uno spazio aggregativo per i giovani. Un progetto "complesso" spiegano dall'amministrazione, di cui si stanno occupando gli assessori Ilaria Vietina e Gabriele Bove.