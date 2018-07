Leone XII, spunta nuova ipotesi in centro storico

Altri articoli in Politica

martedì, 24 luglio 2018, 08:41

Nella notte, il consiglio comunale di Lucca ha votato due mozioni: una presentata dalla consigliera azzurra Simona Testaferrata (Forza Italia) sul tema del fine vita (respinta), e un'altra di Fabio Barsanti (CasaPound) sullo sport sulle Mura (approvata)

martedì, 24 luglio 2018, 00:17

Soldi in arrivo per la scuola primaria Collodi di San Concordio e per gli arretrati dei dipendenti comunali. Lo ha stabilito il consiglio comunale, che ha approvato in via d'urgenza una variazione agli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2018-20

lunedì, 23 luglio 2018, 23:50

"La cultura è un grande elemento che ci consente di vivere meglio" ha affermato il sindaco Alessandro Tambellini in consiglio comunale, durante il dibattito sul bilancio consuntivo 2017 e sul bilancio di previsione 2018 del Teatro del Giglio

lunedì, 23 luglio 2018, 23:16

Lo ha dichiarato Marco Martinelli presidente del gruppo di Forza Italia, su sollecitazione dei titolari di attività della zona, durante il consiglio comunale di questa sera 23 luglio

sabato, 21 luglio 2018, 22:45

Lo dichiarano Marco Martinelli e Simona Testaferrata consiglieri comunali di Forza Italia che insieme a Maurizio Marchetti capogruppo FI in regione fin dal primo momento si sono occupati della questione

sabato, 21 luglio 2018, 16:03

Tutte le liste e i partiti di centrodestra si sono riuniti presso la sede lucchese di Fratelli d'Italia in via Cavour per mettere in atto un piano unitario allo scopo di contrastare quella che ritengono una chiara mala-amministrazione da parte di Tambellini e la sua giunta