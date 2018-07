Politica



Montemagni (Lega): “Al san Luca dimettono un 90enne disabile in piena notte. Abbiamo davvero toccato il fondo...”

martedì, 31 luglio 2018, 14:11

"Sono rimasta allibita ed indignata - afferma sconsolata Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega - nell'apprendere che, all'ospedale San Luca di Lucca, abbiano avuto l'infelice idea di dimettere un novantenne disabile, addirittura alle tre di notte. Una decisione - prosegue il consigliere - che pare sia stata determinata dalla mancanza di ambulanze, molte impegnate a dare assistenza per un concerto in città. Ma come - precisa l'esponente leghista-non era più logico attendere qualche ora in più e far lasciare il nosocomio al paziente nella mattinata? Vi è davvero così penuria di posti letto che le persone devono essere dimesse in orari così assurdi? Un fatto - sottolinea la rappresentante del Carroccio - che, purtroppo, pare non essere neanche isolato, visto che si vocifera come la stessa sorte sia pure toccata ad un ultraottantenne, mandato a casa poco prima dell'alba. Insomma - conclude seccamente Elisa Montemagni - siamo stufi di dover commentare continuamente dei casi di malasanità talmente lampanti che dovrebbero far vergognare chi gestisce, malamente, un settore così delicato come quello relativo alla salute dei cittadini."