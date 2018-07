Museo della Liberazione, Buonriposi (Lei Lucca) critica sulla chiusura

Altri articoli in Politica

martedì, 31 luglio 2018, 14:11

Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega commenta la decisione presa all'ospedale San Luca di dimettere un 90enne disabile alle tre di notte

sabato, 28 luglio 2018, 18:51

Il consigliere regionale e coordinatore provinciale di Forza Italia Maurizio Marchetti interviene sul tema delle scuole lucchesi, rispondendo a Renato Bonturi , segretario comunale del Pd

sabato, 28 luglio 2018, 17:29

Massimiliano Bindocci, esponente del Movimento 5 Stelle, interviene sulla situazione del Paladini-Civitali auspicando una soluzione rapida per i ragazzi ed il personale. Attacco all'amministrazione anche sulla Leone XII

venerdì, 27 luglio 2018, 16:47

A sostenerlo e ribadirlo sono SìAmoLucca e Lucca in Movimento, a pochi giorni dal consiglio comunale straordinario voluto dalle opposizioni sul caso Civitali-Paladini, per il trasloco in massa degli alunni anche nei container al Campo di Marte, oltre che sulla soluzione ancora non trovata per una ricollocazione del Leone XII

venerdì, 27 luglio 2018, 14:11

"Seguendo, da tempo, la problematica-afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega - non mi sorprendo affatto che, in Versilia, come del resto anche in tutta la provincia di Lucca, le aziende siano sottoposte ad un vero e proprio salasso, con la Tari che, nel giro di pochi anni,...

giovedì, 26 luglio 2018, 23:40

"La politica delle poltrone batte quella delle persone". Sono parole di Massimiliano Bindocci, consigliere comunale pentastellato che attacca la maggioranza