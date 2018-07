Politica



Scuola Leone XII e Civitali Paladini, Teastaferrata: "Dall' amministrazione solo parole e nemmeno scritte, fatti zero"

mercoledì, 25 luglio 2018, 15:51

Simona Testaferrata (prima firmataria Consiglio Straordinario) e i capigruppo d'opposizione per conto dei loro gruppi consiliari Bindocci, Martinelli, Buchignani, Minniti, Borselli, Santini, Barsanti con un comunicato congiunto intervengono in merito alla scuola Leone XII

"Vanno all' attacco i gruppi di minoranza promotori del consiglio straordinario richiesto per far chiarezza su un problema riguardante tutta la città, in quanto sono a rischio 20 posti di lavoro e oltre 60 famiglie che vivono l incertezza del futuro scolastico dei propri figli - si legge nella nota congiunta - . Non da meno la preoccupazione per la sistemazione di 900 alunni delle scuole superiori in strutture prefrabbricate. L amministrazione si è celata in un silenzio assordante, rispetto alle tante domande poste durante la seduta.Non sono chiare tante fasi, ma è evidente che quella struttura del Comune non può ospitare una scuola e nessuno ha fatto niente per impedirlo o gestire la cosa con previdenza. È stato poi deprecabile il comportamento della Provincia che inizialmente con il Presidente aveva dato la sua disponibilità a partecipare alla seduta del consiglio e poi non è venuto - proseguono i capigruppo deii gruppi di minoranza-. Paradossale che la maggioranza ha votato contro un ordine del giorno in cui si chiedeva alla amministrazione il massimo impegno e poi di venire a rendicontare in Consiglio. Quindi il Consiglio di ieri sera ha fatto emergere una maggioranza " solo chiacchiere e distintivo" che non assume impegni e che facendo sponda con il presidente della Provincia vota anche contro gli impegni che dice di prendere per far dispetto alla minoranza, dimostrando mancanza di senso di responsabilità" concludono.