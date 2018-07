Sicurezza, mobilitazione del centrodestra

Altri articoli in Politica

sabato, 21 luglio 2018, 15:58

Marcella Maniglia, segretaria della Lega, manifesta la propria rabbia e amarezza nei confronti dell'extracomunitario che questa mattina ha assalito, picchiandolo, un uomo e due poliziotti intervenuti in suo soccorso

sabato, 21 luglio 2018, 13:01

Il consigliere del M5S del comune di Lucca Massimiliano Bindocci ha incontrato il Prefetto per esporre la sua preoccupazione in merito ad alcune questioni e segnalare un relativo rispetto delle procedure nel consiglio comunale di Lucca invitando il Prefetto ad attivarsi nei modi che ritiene più opportuni

venerdì, 20 luglio 2018, 16:56

"Trovo surreale che il sindaco inviti in Comune una donna perché insultata, e non abbia detto una parola per i molti episodi di violenza fisica degli ultimi mesi a Lucca contro delle donne. Ancora una volta Tambellini dimostra di non essere il sindaco di tutti i lucchesi", inizia così la...

venerdì, 20 luglio 2018, 16:27

Così l'associazione "Sinistra con" (nata dall'esperienza della lista di Sinistra con Tambellini) risponde a Fabio Barsanti, in merito alle sue dichiarazioni a proposito della vicenda che ha visto vittima, nei giorni scorsi, la ragazza di origine brasiliane

venerdì, 20 luglio 2018, 15:42

In attesa del pronunciamento definitivo da parte della Fgci atteso per la giornata di oggi, l'amministrazione comunale esprime soddisfazione per le notizie che sembrano annunciare un esito positivo del ricorso presentato dalla Lucchese alla Covisoc relativamente alla riammissione al campionato di serie C

venerdì, 20 luglio 2018, 15:08

Tutti i numeri dei cimiteri lucchesi. Li ha esposti l'assessore Celestino Marchini durante l'odierna riunione della commissione lavori pubblici. La seduta era stata richiesta dai consiglieri comunali Cristina Consani (SìAmo Lucca) e da Nicola Buchignani (FdI) per avere dall'amministrazione comunale un quadro della situazione dei cimiteri del capoluogo