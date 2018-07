"Sinistra con" risponde a Barsanti: "La dignità personale e la vita delle donne e degli uomini sono da tutelare, sempre e comunque"

Altri articoli in Politica

venerdì, 20 luglio 2018, 16:56

"Trovo surreale che il sindaco inviti in Comune una donna perché insultata, e non abbia detto una parola per i molti episodi di violenza fisica degli ultimi mesi a Lucca contro delle donne. Ancora una volta Tambellini dimostra di non essere il sindaco di tutti i lucchesi", inizia così la...

venerdì, 20 luglio 2018, 15:42

In attesa del pronunciamento definitivo da parte della Fgci atteso per la giornata di oggi, l'amministrazione comunale esprime soddisfazione per le notizie che sembrano annunciare un esito positivo del ricorso presentato dalla Lucchese alla Covisoc relativamente alla riammissione al campionato di serie C

venerdì, 20 luglio 2018, 15:08

Tutti i numeri dei cimiteri lucchesi. Li ha esposti l'assessore Celestino Marchini durante l'odierna riunione della commissione lavori pubblici. La seduta era stata richiesta dai consiglieri comunali Cristina Consani (SìAmo Lucca) e da Nicola Buchignani (FdI) per avere dall'amministrazione comunale un quadro della situazione dei cimiteri del capoluogo

giovedì, 19 luglio 2018, 16:21

È polemica per l'assenza dei vertici di CTT Nord alla riunione odierna della commissione controllo sugli enti. Una scelta che è stata fortemente criticata dalle minoranze, soprattutto per le motivazioni addotte dalla società dei trasporti

giovedì, 19 luglio 2018, 15:07

Dalla regione al comune Forza Italia frena: "In ogni caso serviranno studi preliminari di impatto ambientale. Sulla qualità dell’aria l’area lucchese è già abbastanza mal messa"

mercoledì, 18 luglio 2018, 19:42

Il direttivo provinciale di Fratelli d'Italia interviene con una nota sul problema degli istituti scolastici in provincia di Lucca e sulle chiusure degli ultimi tempi