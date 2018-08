Politica



Urbanistica, sì al recupero dell'ex ospedale di Carignano

martedì, 31 luglio 2018, 21:56

di eliseo biancalana

Via libera dalla commissione urbanistica al recupero dell'ex ospedale di Carignano, secondo il piano presentato dal magnate russo Dimitry Borisovich Bosov. La proposta di delibera è stata esposta in commissione dai tecnici del comune ed è stata approvata all'unanimità. Dalla realizzazione del piano attuativo al comune arriveranno circa 750 mila euro tra oneri di urbanizzazione e altre voci di entrata.

Con la proposta di delibera si vuol far adottare al comune la variante al vigente regolamento urbanistico e il contestuale piano attuativo di iniziativaprivata al fine di recuperare l'ex ospedale di Carignano, per promuovere interventi di riqualificazione e valorizzazione del patrimonio di valore storico-architettonico del complessodenominato "il Sanatorio". In caso di via libera del consiglio comunale, il piano attuativo andrà realizzato in dieci anni.

Come spiega la proposta di delibera "il progetto presentato prevede una riconversione del complesso edilizio con annesso parco-giardino, in residenza privata, riacquistando così la sua originaria vocazione residenziale dopo latrasformazione subita negli anni trenta per essere destinato a struttura sanitaria pubblica. L'intervento proposto prevede la riqualificazione architettonica, funzionale ed ambientale dell'originario complesso cinquecentesco di particolare pregio storico-culturale costituito dalla Villa Guidiccioni, il parziale recupero degli edifici realizzati contestualmente alla destinazione delcomplesso a struttura sanitaria, comunque storicizzati, ancora utilizzabili, la demolizione degli elementi incongrui, con parziale ricostruzione per la realizzazione di locali destinati a funzioni di servizio alla residenza principale, la ricostituzione, attraverso il recupero dei pochi elementi ancora rilevabili, dell'ampio parco-giardino circostante e dei suoi rapporti con il contesto paesistico".

La proposta è passata in commissione all'unanimità, anche se Daniele Bianucci (Sinistra con Tambellini) ha espresso "amarezza" per il fatto che una struttura un tempo pubblica sia finita a uso privato. "Ben venga chi vuole investire su Lucca" ha invece commentato Enrico Torrini (SìAmo Lucca).