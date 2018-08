Appalti comunali nel mirino della commissione controllo e garanzia

Altri articoli in Politica

giovedì, 23 agosto 2018, 08:37

Dopo la chiusura improvvisa dell'istituto Civitali-Paladini e a seguito delle varie polemiche intercorse in questi mesi, fra cui il botta e risposta fra il presidente della Provincia Luca Menesini ed alcuni genitori dell'ITC, interviene il movimento giovanile di CasaPound

mercoledì, 22 agosto 2018, 17:09

"Sulla questione viabilità a San Filippo l'amministrazione Tambellini sta mostrando due tra le sue principali caratteristiche: l'arroganza e l'incompetenza". Ad affermarlo è il consigliere Fabio Barsanti (CasaPound), intervenendo in merito al 'caos viabilità' provocato nel quartiere

mercoledì, 22 agosto 2018, 15:25

Fervono i preparativi per la Notte Bianca 2018, che si terrà sabato 25 agosto. La giunta comunale, nella seduta di martedì 21, ha infatti formalmente espresso parere favorevole alla collaborazione della amministrazione comunale alla realizzazione della manifestazione promossa e organizzata dalla Confcommercio di Lucca e Massa Carrara

mercoledì, 22 agosto 2018, 15:00

A prendere posizione è Daniele Bianucci, capogruppo di Sinistra con Tambellini e presidente della commissione lavori pubblici ed ambiente

mercoledì, 22 agosto 2018, 14:25

"È tuttora aperta la questione della sospensione della guardia medica notturna di Ortopedia all'ospedale San Luca, e nulla di fatto è avvenuto in questo periodo: anche se la questione deve trovare ancora una discussione sindacale, il sindaco avrebbe un suo ruolo e molto importante, all'interno della Conferenza dei Sindaci, se...

martedì, 21 agosto 2018, 15:30

"Capisco che chi non fa non falla, tuttavia operare senza tener conto delle conseguenze è, nella migliore delle ipotesi, da presuntuosi!". Esordisce così l'attaco del consigliere comunale Enrico Torrini (SìAmo Lucca) alla giunta per la nuova viabilità a San Filippo