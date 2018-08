Politica



Appalti sotto soglia e rilievi del segretario generale: la riunione della commissione controllo e garanzia chiesta da Santini

mercoledì, 29 agosto 2018, 17:02

Si terrà venerdì mattina 31 agosto alle 9 nella sala biblioteca del comune la commissione controllo e garanzia chiesta dal presidente Remo Santini in merito alla vicenda degli appalti sotto i 40mila euro affidati dall'amministrazione Tambellini. Ad annunciarlo è Santini stesso, dopo i rilievi del segretario generale Corrado Grimaldi che proprio in merito ad alcuni appalti, con una lettera ha invitato il Comune a disciplinare internamente l’aggiudicazione ed esecuzione di lavori, servizi e forniture, disponendo «la sospensione degli effetti di alcuni atti adottati dall’ufficio, in quanto parzialmente non conformi all’ordinamento e non condivisi con altri uffici". Nel corso della commissione sarò chiesta anche chiarezza su due distinti affidamenti di lavori sotto la soglia dei 40mila euro affidati dall'ufficio comunale turismo ad una ditta che ha rapporti con una dipendente comunale dell'ufficio turismo stesso. "Chiediamo quella trasparenza - commenta il presidente Santini - che spesso negli atti dell'amministrazione sembra non esserci".