Baccini lascia il Pd, ma non la politica

mercoledì, 1 agosto 2018, 13:09

di eliseo biancalana

"Il PD ha esaurito la sua funzione" ha affermato l'ex sindaco di Porcari Alberto Baccini, durante la conferenza stampa nella quale ha reso nota la lettera con la quale ha rassegnato le sue dimissioni dalla direzione territoriale del Partito Democratico e l'intenzione di riconsegnare la tessera di partito. Un addio motivato con ragioni sia politiche e sia personali, che non esclude però un futuro impegno in un nuovo soggetto politico.

"Il PD è stato distrutto dall'interno" ha accusato l'ex sindaco, che ha rivendicato di essere stato un renziano della prima ora. "Il primo comitato Renzi nacque a Porcari" ha ricordato l'ex sindaco. "Io penso che questo percorso sia finito il 4 dicembre 2016" ha però ammesso Baccini, facendo riferimento alla sconfitta della riforma costituzionale al referendum. Dopo quell'episodio il PD avrebbe dovuto "rigenerarsi totalmente" ma così non è avvenuto. "Questo non ha fatto altro che peggiorare le cose" è l'amara considerazione dell'ex primo cittadino di Porcari, per il quale ormai "il PD è diventato un brand negativo".

Sono tre in particolare le colpe che Baccini imputa al suo ex partito. La prima è di avere una linea politica inadeguata. "Il PD ha smesso di anticipare la realtà, la rincorre" ha accusato. Nella lettera ai vertici territoriali dem, Baccini scrive di considerare "il possibile invito al ministro del lavoro e capo politico del Movimento 5 Stelle a partecipare alla festa dell'Unità un insulto alla nostra dignità e un'imbarazzante manifestazione di debolezza". Un altro limite del partito sono le troppe divisioni. "Si litiga tutti i giorni, si litiga sempre" ha sostenuto l'ex sindaco, che non ha risparmiato critiche a come si è comportata la minoranza dem dopo la sconfitta al referendum.

Infine, Baccini non ha negato che dietro alla sua uscita ci siano anche ragioni diverse. "Non posso nascondere alcune amarezze di carattere personale" ha ammesso. "So bene – ha continuato – che la gratitudine non è una caratteristica della politica, ma penso che avrei meritato un'attenzione diversa". "Non sono deluso da Matteo Renzi – ha chiarito – ma da alcune persone vicine a lui".

Quello dell'ex sindaco non è però un addio alla politica. Baccini si mette a disposizione di un nuovo soggetto politico riformista che vada al di là del PD, e in tal senso non nasconde un certo interesse per le posizioni dell'ex ministro Carlo Calenda. Ma il modello è il presidente della repubblica francese. "Macron in Francia ha capito che il Partito Socialista era finito, ma l'ha capito in anticipo – ha sostenuto Baccini –. L'intelligenza politica sta nel fatto di anticipare". E chissà che le dimissioni di Baccini non siano di anticipo a futuri movimenti politici nazionali.