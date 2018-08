Politica



Bando periferie, Santi Guerrieri: “Il limite della vergogna è stato ben oltrepassato, meschino e contraddittorio il voto contrario al Senato"

venerdì, 10 agosto 2018, 15:05

La libera associazione di cittadini “ Lucca Ti Voglio Bene” , per voce del suo presidente pro-tempore Marco Santi Guerrieri , prende posizione e concorda nell’offrire piena disponibilità e sostegno incondizionato in favore dei quartieri social di San Vito e San Concordio , oggi, esclusi dai finanziamenti del bando periferie.

“Come associazione ci stiamo aprendo a tutto il territorio provinciale – esordisce Santi Guerrieri – schierati in Mediavalle e Garfagnana per la lotta contro il pirogassificatore della KME a Fornaci di Barga e da oggi a Lucca per il rispetto delle effimere promesse fatte dal precedente governo.”

“La clamorosa bocciatura al Senato del “ bando Periferie” per la quale il Senatore Marcucci dovra’ dare ampie spiegazioni ai cittadini lucchesi , segna un ulteriore autogol proprio nei confronti dei stessi DEM che con grande enfasi hanno promesso lustro e dignità anche alle nostre periferie cittadine e che oggi , prendendoci a calci , hanno votato contro il finanziamento.”

Ho abitato per anni a San Vito e lavoro a San Concordio – aggiunge Guerrieri - conosco bene quelle realta’ avendo per altro partecipato con entusiasmo ed assieme ai tanti agli incontri con i tecnici del comune in vista dell’imminente presentazione del progetto “ Quartieri Social” proprio ad Agosto.

L’associazione “ Lucca Ti Voglio Bene” , sempre al fianco dei cittadini ed in favore delle periferie.