Barsanti (CasaPound): "Ad Antraccoli confermata la parentopoli del centro-sinistra. La variante resta un 'troiaio'"

mercoledì, 1 agosto 2018, 17:27

"Il centro-sinistra ha votato in Consiglio comunale le osservazioni alla variante di Antraccoli per agevolare i propri parenti. L'interesse dei lucchesi per loro è solo un pretesto". E' durissimo il commento del consigliere di opposizione Fabio Barsanti (CasaPound) all'indomani della seduta del Consiglio dove è stata approvata - con i soli voti della maggioranza - la versione definitiva della variante urbanistica di Antraccoli. La variante prevede la costruzione di un centro polifunzionale nell'unico polmone verde di Antraccoli. I residenti della zona avevano depositato in Comune le firme per chiederne il blocco.

"Si tratta di una variante richiesta dall'associazione La Biribaola della moglie del consigliere Claudio Cantini - scrive Barsanti a è il progetto iniziale fu avanzato dall'ex consigliere Andrea Pini, eletto con i 5 Stelle ma poi guarda caso passato a Lucca Civica come Cantini, in appoggio a Tambellini. Già questo basterebbe per bloccare tutto, ma se pensiamo che il paese di Antraccoli non è stato coinvolto nella decisione che vede cementificare in parte l'unico parco del paese, capiamo che l'interesse perseguito dalla maggioranza non è il bene di Antraccoli ma quello dei propri parenti. CasaPound non è certo contro in centro polifunzionale e sociale, ma contro una variante ad personam, nata male e imposta al paese. Non abbiamo preso parte al voto per non legittimare un vero 'troiaio'."

"Gira la voce che Cantini avrebbe messo Tambellini con le spalle al muro: se non passava la variante avrebbe fatto cadere la maggioranza. Avrei voluto chiederlo durante la seduta ma Cantini non si è presentato per motivi di 'opportunità'. Invece doveva venire e rispondere all'opposizione e ai cittadini presenti, e poi non prendere parte al voto."

"Antraccoli è solo uno dei tanti scandali del Pd, che agevola in ogni modo amici e parenti. Come è stato per gli scrutatori ai seggi, le casermette sulle mura, le assegnazioni di spazi comunali, la statua di Geminiani in piazza Gudiccioni."