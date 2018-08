Politica



Cisl denuncia: "Usl, decisioni unilaterali da parte della direzione"

venerdì, 24 agosto 2018, 11:34

Importante presa di posizione della Cisl Fp Toscana Nord nei confronti del direttore generale della Usl Toscana nord ovest dopo le ultime due delibere riguardanti il regolamento presenze-assenze e della organizzazione della micro struttura.



"Al di là delle buone regole di relazioni sindacali - attacca - il direttore continua, in forma non consentita e unilaterale, a prendere decisioni che riguardano il personale dipendente. E’ il caso delle ultime due delibere riguardanti il regolamento presenze-assenze e della organizzazione della micro struttura. In assenza di confronto, o con confronti parziali, limitati e volutamente confusionari con le OO.SS. e la RSU, la direzione continua il suo percorso con arroganza e scarso rispetto".



"CISL FP T.N. - incalza - ha inoltrato richiesta di sospensione delle due delibere, richiesta inascoltata, tanto che è stata presa la decisione di presentare diffida a procedere , dopo di che del problema saranno investiti il governatore Rossi e l’assessore al diritto alla salute Saccardi. Sull’argomento è intervenuto anche il coordinatore CISL FP USL T. N.O. in data 9 agosto chiedendo il ritiro della delibera riguardante l’organizzazione della micro struttura “ in quanto non è stato completato il percorso di confronto con le OO.SS. “ e chiedendo anche “ la riapertura del confronto sul regolamento presenze-assenze al fine di completare il percorso di approfondimento“.

"CISL FP TOSCANA NORD - conclude - non è più disposta a tollerare comportamenti arroganti e di non rispetto delle regole e tale indisponibilità si manifesterà a breve in azioni forti e pubbliche".