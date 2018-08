Politica



Civitali-Paladini, Menesini: "Abbiamo la ditta per i prefabbricati"

martedì, 28 agosto 2018, 15:31

di eliseo biancalana

"Abbiamo la ditta che ci fornisce i prefabbricati per il trasloco del Paladini negli spazi del Campo di Marte" ha annunciato su Facebook il presidente della provincia Luca Menesini. La ditta vincitrice della gara è la "Algeco" di Pavia. Il presidente ha anche annunciato che il 30 agosto incontrerà i presidi dell'ITC Francesco Carrara e del Paladini-Civitali per un sopralluogo. La gara per il noleggio dei prefabbricati era stata indetta il 9 agosto, ma alla scadenza per la presentazione delle domande (21 agosto) non era pervenuta alcuna offerta. La provincia era stata quindi costretta ad avviare una nuova procedura, con scadenza nella data di oggi, a poca distanza dall'inizio dell'anno scolastico (che aprirà il 17 settembre). "Bene, è un concreto passo in avanti fatto" ha commentato Menesini l'individuazione della ditta.Restano comunque altre incognite sulla futura collocazione degli studenti del Civitali-Paladini. Nei giorni scorsi il consiglio d'istituto dell'ITC Francesco Carrara si è espresso contro l'ipotesi della rotazione delle classi e delle aule, come ribadito dal preside Cesare Lazzari in un'intervista a La Gazzetta di Lucca. Menesini ha affermato che il prossimo sopralluogo con i dirigenti scolastici servirà "a spiegare sul posto come si procede e ascoltare le loro necessità".