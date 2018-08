Politica



Commercio, sprint in comune per la moratoria

lunedì, 27 agosto 2018, 12:07

di eliseo biancalana

Dopo l'accordo con la regione, inizia in comune l'iter per rendere operativa la cosiddetta "moratoria" in centro storico. La proposta di delibera sarà infatti presentata mercoledì in commissione sviluppo economico. Si tratta di un provvedimento fortemente auspicato dal mondo del commercio lucchese, e in particolare dalla Confcommercio.



La riunione è stata convocata in forma d'urgenza dalla presidente della commissione consiliare Chiara Martini (PD), per le 12.30 del 29 agosto, presso la sala biblioteca di Palazzo Santini. Sarà l'assessore alle attività produttive Valentina Mercanti a illustrare Il provvedimento, che comporterà il blocco delle licenze per l'apertura di nuove attività alimentari e di somministrazione in centro storico. La proposta sarà votata nel corso della stessa seduta, in modo da consentire poi di portarla all'attenzione del primo consiglio comunale utile, probabilmente già la prossima settimana.



Le date delle prossime sedute dell'aula di Palazzo Santini saranno stabilite dalla riunione dei presidenti dei gruppi consiliari, in programma per giovedì 30 agosto. Sebbene il comune stia procedendo d'urgenza, per alcuni è già troppo tardi. Dall'opposizione, la lista civica SìAmo Lucca ha infatti sostenuto che i continui rimandi a cui è stato sottoposto il provvedimento (di cui si parla da mesi) avrebbero scatenato una corsa a chiedere le licenze prima della sua approvazione, di fatto riducendone l'utilità.