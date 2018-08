Politica



Consiglio, via libera ad alloggi IMT e al rendiconto consolidato Opera delle Mura

mercoledì, 1 agosto 2018, 08:02

di eliseo biancalana

Il consiglio comunale ha approvato una deroga al regolamento urbanistico per l'ampliamento del complesso immobiliare in via Brunero Paoli e la nuova convenzione tra comune e Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca sulla struttura. Via libera anche al bilancio consolidato dell'Opera delle Mura.

La richiesta di intervento sul complesso in via Brunero Paoli era stata avanzata dalla Fondazione, che vuole realizzarvi degli alloggi per gli studenti dell'IMT. La proposta di delibera è stata illustrata dall'assessore all'urbanistica Serena Mammini, che ha spiegato che la necessità di approvare la deroga è derivata dall'esigenza di venire incontro alle richieste del ministero dell'istruzione per ottenere i finanziamenti utili alla realizzazione del progetto. L'assessore ha reso inoltre noto che la Fondazione ha acquistato lo stabile dai frati domenicani che lo possedevano.

La giunta giudica positivamente il progetto dell'ente di San Micheletto, perché favorirà lo sviluppo dell'area est della città. Giudizi positivi sul progetto sono arrivati anche da Francesca Pierotti (PD), da Simona Testaferrata (Forza Italia) e da Remo Santini (SìAmo Lucca). Pure Daniele Bianucci (Sinistra con Tambellini) si è espresso a favore, ma ha espresso la preoccupazione che le impalcature per i lavori possano creare problemi alla viabilità. Più critici i giudizi di Fabio Barsanti (CasaPound) e di Massimiliano Bindocci (M5S). In particolare il consigliere pentastellato ha espresso critiche alla Fondazione e all'IMT, parlando di "club oligarchico". "IMT è una risorsa per la città" ha sostenuto il sindaco Alessandro Tambellini. La delibera è passata ad ampia maggioranza, con il solo voto contrario del Movimento 5 Stelle e l'astensione di Testaferrata e Barsanti.

Via libera dalla maggioranza anche al bilancio consolidato dell'Opera delle Mura, che è stato presentato dal vice sindaco Lemucchi. Non c'è stata una grande discussione sul merito del documento contabile, ma il punto all'ordine del giorno ha consentito a Remo Santini di attaccare la giunta su come sono gestite le casermette sulle Mura, tema sul quale ha avuto uno scambio polemico con il sindaco.