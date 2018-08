Politica



Cura e qualità della vita nel Centro storico, Bianucci risponde a Luciani e al nuovo comitato dei residenti: "Indispensabile il contributo di tutti per compiere il salto di qualità necessario"

mercoledì, 22 agosto 2018, 15:00

"Condivido l'appello lanciato dal professor Luciano Luciani e del nuovo comitato "residenti a difesa della Città": deve crescere l'impegno di tutti, per aumentare la cura, la manutenzione e la qualità della vita nel Centro storico".

A prendere posizione è Daniele Bianucci, capogruppo di Sinistra con Tambellini e presidente della commissione lavori pubblici ed ambiente.

"Luciani e il comitato pongono una riflessione seria, relativamente ad alcuni temi sui quali l'Amministrazione comunale è già fortemente impegnata, ma che richiedono un ulteriore salto di qualità – sottolinea Bianucci – La stagione turistica, quest'anno, è particolarmente proficua: ed è un bene, per l'economia e il livello occupazionale del territorio. Ma non dobbiamo neppure negarci che un impatto così importante di presenze, in particolare nel Centro storico, possa essere sempre senza problemi: e le criticità vanno affrontate, nella maniera più efficace possibile. Sul piano dei rifiuti, l'Amministrazione ha chiesto a Sistema ambiente svuotamenti più frequenti dei cestini: che, in effetti, possono essere incrementati ulteriormente, soprattutto da maggio a settembre, e poi durante il periodo dei Comics. E come l'assessore Raspini ha spiegato, ha proseguito con controlli capillari sui conferimenti non idonei. Risultato: 163 sanzioni per abbandoni vari (circa 600 euro a sanzione) e per diverse violazioni delle regole sulla raccolta differenziata (da 50 a 200 euro seconda delle violazione).Con le nuove isole a scomparsa in fase di progettazione e realizzazione, e soprattutto con le circa 50 isole per la raccolta differenziata che all'inizio del prossimo anno vedranno la luce in tutte le vie del Centro – e per le quali il Comune ha ottenuto un notevole finanziamento economico – il sistema della raccolta dei rifiuti in "Lucca dentro" sarà completamente rivoluzionato: con l'impegno di tutti, spariranno progressivamente (e noi speriamo definitivamente) i sacchi della spazzatura dalle vie più belle della Città. Ciò sarà vero per le utenze domestiche, e per buona parte di quelle commerciali. Per questa seconda fattispecie, a mio avviso i cambiamenti in arrivo rappresentano l'occasione giusta per avviare una riflessione, in particolare con le categorie economiche, per apporre cambiamenti anche su orari e modalità dei ritiri che riguardano gli esercizi economici".

"Per quanto attiene infine il decoro urbano più in generale, il nuovo regolamento di polizia urbana, - da poco approvato dal Consiglio comunale dopo un percorso di partecipazione che ha visto coinvolti cittadini, associazioni e comitati - fornisce agli operatori comunali armi in più: per contribuire attivamente a rendere più solido l'equilibrio per la piena fruibilità della Città da parte di residenti, cittadini e turisti di ogni età, cultura ed esigenza – prosegue Bianucci - Naturalmente, essendo la nuova regolamentazione recentissima, la fase attuale è quella della sperimentazione: e anche in questo caso serve la collaborazione di tutti, perché Lucca diventi davvero a misura di cittadino. Esperienze il tal senso mi pare stiano partendo: penso per esempio alla convenzione appena stipulata tra il Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord e il comitato "Guardare Lucca", per la cura e la manutenzione partecipata di un tratto importante (quello in prossimità della Cittadella) del Pubblico Condotto: Sono collaborazioni, queste, sulle quali bisogna investire: perché è indispensabile il contributo di tutti per compiere il salto di qualità necessario".