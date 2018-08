Politica



Di Vito (SìAmoLucca): "Caos traffico a S.Filippo e Arancio, servono correttivi e un incontro pubblico organizzato dal Comune"

venerdì, 10 agosto 2018, 13:57

"Un incontro pubblico per le frazioni di San Filippo e dell'Arancio, in modo da dar voce alla cittadinanza (residenti e commercianti) per fare un primo punto sulla sperimentazione della viabilità"e infine chiarire verso quale direzione si vuole andare: serve condivisione con i due quartieri". Lo sostiene il consigliere comunale di SìAmoLucca, Alessandro Di Vito. "Le due aree in questi giorni sono messe a dura prova per la modificata viabilità a senso unico di via di Tiglio - continua Di Vito -. E' vero, come sostiene l'assessore, che la sperimentazione voluta dall'amministrazione ha bisogno di tempo per essere verificata, ma alcune criticità avanzate dai cittadini prima di partire sono cadute nel vuoto. Ed allora, in corso d'opera è stato disposto un correttivo alla fine della strada di via Via Ingrillini con l'introduzione del divieto di svolta verso la ferrovia (il cartello è "divieto di transito"); restano, comunque, disagi con code per chi proviene da Capannori ed è costretto a girare a sinistra in via della Chiesa XXI ( San Filippo); per ritornare in via Ingrillini o andare a San Concordio si deve percorrere o via della Chiesa XXI o Via per San Filippo, strade a doppio senso di marcia, per terminare in un imbuto di stradina che passa sopra il sottopasso; il traffico proveniente da Capannori si trova così ad attraversare una zona definita "residenziale" , con strade a doppio senso di marcia, con auto parcheggiate ai lati e con la presenza di un asilo ; si sta osservando un sovraccarico di traffico sulla via Romana: infine lunghe code ai passaggi a livello la cui innovazione tecnologica è ferma a 50 anni fa per quanto riguarda i loro tempi di chiusura". Di Vito concorda con i i cittadini su una modifica. "Sarebbe utile che Via Fiorentini - Via Carignani ritornassero a doppio senso di marcia, e si dovrebbe rivedere la contorta circolazione tra Via Fiorentini – Via Barsocchini- Via Guidi , Via Bongi e Via Felino Sandei predisposta alcuni anni fa per scoraggiare il passaggio via Romana/Via di Tiglio - aggiunge il consigliere comunale di SìAmoLucca -, ma che oggi potrebbe ricreare un circolo stradale tale da consentire un maggior arrivo di auto e quindi di clienti ai commercianti della zona che non possono essere più raggiunti da coloro che provenivano da Santa Margherita e Capannori. Siamo Lucca rimane un interdetta sulla sperimentazione, considerato che la cittadinanza è stata colta in un momento di "relax" e disattenzione, e non è stato fatto quel percorso di partecipazione che doveva esserci: addirittura i negozianti hanno appreso dei lavori Geal solo con l'apposizione dei cartelli stradali".