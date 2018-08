Dubbi su appalti assegnati dal comune: Santini convoca una commissione controllo e garanzia

Altri articoli in Politica

mercoledì, 8 agosto 2018, 16:45

Il comitato Assi Viari interviene per ribadire la propria opposizione al progetto, dopo il recente incontro tra la regione e il comune di Lucca e le polemiche che ne sono seguite

mercoledì, 8 agosto 2018, 16:32

Non viene votata dal consiglio comunale una mozione presentata dal consigliere Massimiliano Bindocci per dimostrare solidarietà ai lavoratori migranti morti nel sud Italia. E’ lo stesso Bindocci a denunciarlo

mercoledì, 8 agosto 2018, 16:30

È stato emanato in questi giorni il decreto con cui ATO Toscana Costa (L'autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani) ha approvato e finanziato con 1 milione 393 mila 150 euro il progetto di Sistema Ambiente spa e dell'amministrazione comunale per la raccolta differenziata nel centro storico...

mercoledì, 8 agosto 2018, 16:29

Lo sostiene la lista civica SìAmoLucca, che ieri sera ha votato no alla variante per eseguire in futuro il piano, ammesso che i soldi per i Quartieri Social arrivino davvero

mercoledì, 8 agosto 2018, 15:45

Via libera della giunta Tambellini alle nuove sanzioni in misura ridotta del regolamento di polizia urbana, alla "moratoria" sul commercio, alla concessione del parcheggio adiacente all'ex ospedale Campo di Marte per l'installazione dei prefabbricati per il Paladini-Civitali, al progetto definitivo per riqualificare via Nottolini e via della Formica

mercoledì, 8 agosto 2018, 14:57

Da domani la ditta incaricata dal comune procederà alla rimozione di sei alberi: si tratta di due pioppi secchi situati in via della Scogliera vicino al Centro Ippico e quattro olmi sulle mura urbane.