FdI: "Denunciamo con forza l'aggressione subita dai dipendenti di Sistema Ambiente"

lunedì, 27 agosto 2018, 12:07

Dopo l'accordo con la regione, inizia in comune l'iter per rendere operativa la cosiddetta "moratoria" in centro storico. La proposta di delibera sarà infatti presentata mercoledì in commissione sviluppo economico. Si tratta di un provvedimento fortemente auspicato dal mondo del commercio lucchese, e in particolare dalla Confcommercio

sabato, 25 agosto 2018, 22:17

"Su via di Tiglio il sindaco Alessandro Tambellini è dovuto intervenire direttamente per annullare la decisione del senso unico sperimentato in maniera fallimentare dal suo assessore Celestino Marchini, così facendo il primo cittadino ha di fatto esautorato il delegato alle strade e dimostrato la sua incompetenza ed incapacità"

sabato, 25 agosto 2018, 19:59

Marcella Maniglia della Lega attacca Luca Menesini presidente della provincia e gli ricorda alcune cose che pare aver dimenticato

sabato, 25 agosto 2018, 19:47

"La retromarcia del Comune sul senso unico in via di Tiglio è assolutamente positiva, ma il caos in cui sono stati fatti piombare i quartieri di San Filippo e Arancio in queste settimane non può essere liquidata così. Ci sono delle responsabilità gravi da parte dell'assessore Marchini"

sabato, 25 agosto 2018, 10:37

Grande successo per questa ottava edizione del Francigena International Arts Festival, ma il professor Marco Lardieri, titolare della scuola di musica Accademia Geminiani e ideatore e patron dell'evento non è sicuro di voler e poter fare l'edizione 2019

venerdì, 24 agosto 2018, 21:39

Questa mattina il senatore Gianluca Ferrara, Movimento 5 Stelle, ha eseguito un sopralluogo, con visita ispettiva, presso alcuni viadotti della Bretella autostradale Viareggio-Lucca al fine di valutarne l'integrità e lo stato di conservazione, a seguito della tragedia di Genova e dei recenti crolli di calcestruzzo segnalati da alcuni cittadini a...