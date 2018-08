Politica



FdI: "Lavori in piazza Napoleone, presenteremo un'interrogazione in consiglio"

mercoledì, 29 agosto 2018, 09:18

"I lavori di messa in sicurezza di piazza Napoleone in seguito alla nostra segnalazione dimostrano quanto da noi evidenziato, a pochi giorni dal cambio di rotta (o di senso) in via di Tiglio nel quartiere di San Filippo l'amministrazione comunale fa vedere nuovamente che la nostra 'preveggenza' va nella giusta direzione. Forse sindaco e assessori dovrebbero ringraziarci per i preziosi consigli con i quali li stiamo aiutando a ritrovare la bussola che ormai abitualmente smarriscono" lo scrive il direttivo Fratelli d'Italia Lucca.

"Felici di vedere che si mette in sicurezza la Piazza – prosegue FdI – Ci poniamo ancora il quesito di sapere dove sono gli organi preposti a vigilare sui lavori pubblici. Ci sono dei controlli che assicurino che i termini vengano rispettati? Si vigila sul fatto che i subappalti non superino il previsto 30 per cento? Ci risulta inoltre, da 'inesperti' che nel contratto per gli interventi in piazza Napoleone sarebbe prevista la scalpellinatura a mano delle pietre e non che vengano lavorate con le macchine, come ci sembra che sia".

"Sui dubbi che ci attanagliano presenteremo comunque, tramite il nostro rappresentante Nicola Buchignani, un'interrogazione in consiglio comunale – chiude Fratelli d'Italia – perché vogliamo avere la certezza che i contratti d'appalto vengano rispettati dalle ditte e che i certificati di collaudo siano controllati".