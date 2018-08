Fratelli d'Italia chiede le dimissioni dell'assessore Marchini

Altri articoli in Politica

sabato, 25 agosto 2018, 19:59

Marcella Maniglia della Lega attacca Luca Menesini presidente della provincia e gli ricorda alcune cose che pare aver dimenticato

sabato, 25 agosto 2018, 19:47

"La retromarcia del Comune sul senso unico in via di Tiglio è assolutamente positiva, ma il caos in cui sono stati fatti piombare i quartieri di San Filippo e Arancio in queste settimane non può essere liquidata così. Ci sono delle responsabilità gravi da parte dell'assessore Marchini"

sabato, 25 agosto 2018, 10:37

Grande successo per questa ottava edizione del Francigena International Arts Festival, ma il professor Marco Lardieri, titolare della scuola di musica Accademia Geminiani e ideatore e patron dell'evento non è sicuro di voler e poter fare l'edizione 2019

venerdì, 24 agosto 2018, 21:39

Questa mattina il senatore Gianluca Ferrara, Movimento 5 Stelle, ha eseguito un sopralluogo, con visita ispettiva, presso alcuni viadotti della Bretella autostradale Viareggio-Lucca al fine di valutarne l'integrità e lo stato di conservazione, a seguito della tragedia di Genova e dei recenti crolli di calcestruzzo segnalati da alcuni cittadini a...

venerdì, 24 agosto 2018, 15:26

"Auguriamo un grande successo alla nuova edizione della Notte Bianca, ma riteniamo che un ciclo sia finito, che vada ripensata e cambiata". Lo sostiene Remo Santini, ex candidato sindaco e leader delle liste civiche SìAmoLucca e Lucca in Movimento

venerdì, 24 agosto 2018, 14:30

Le liste civiche SìAmoLucca e Lucca in Movimento, esprimono solidarietà ai tre dipendenti di Sistema Ambiente aggrediti verbalmente, e in un caso anche fisicamente, per aver contestato ad alcuni cittadini delle irregolarità nel conferimento della raccolta differenziata