Politica



Giunta, multe salate per i commercianti trasgressori. Parcheggio Campo di Marte per il Paladini

mercoledì, 8 agosto 2018, 15:45

di eliseo biancalana

Via libera della giunta Tambellini alle nuove sanzioni in misura ridotta del regolamento di polizia urbana, alla "moratoria" sul commercio, alla concessione del parcheggio adiacente all'ex ospedale Campo di Marte per l'installazione dei prefabbricati per il Paladini-Civitali, al progetto definitivo per riqualificare via Nottolini e via della Formica. Sono questi i contenuti di alcune delle delibere che state pubblicate sull'albo pretorio del comune, dopo essere state approvate dalla giunta comunale nella seduta del 7 agosto.

Sanzioni in misura ridotta. Sono state fissate le sanzioni in "misura ridotta" da pagare in caso di violazione di alcune norme previste dal regolamento di polizia urbana. Il pagamento in misura ridotta è ammesso entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non c'è stata, dalla notificazione degli estremi di violazione. Per l'occupazione senza autorizzazione di aiuole, spalti, baluardi, scese delle Mura, parchi, giardini pubblici e altre aree verdi a uso pubblico, nonché altre aree private in uso all'amministrazione comunale la sanzione in misura ridotta è di 150 euro. Per chi urina o defeca in pubblico o in luogo privato, ma comunque visibile dalle strade e dalle aree pubbliche o soggette a uso pubblico: 300 euro. Per chi non raccoglie gli escrementi dei propri animali in aree pubbliche o a uso pubblico: 160 euro. I commercianti rischiano invece di dover pagare 250 euro se la musica è percepibile all'esterno dei loro locali dopo la mezzanotte. Stessa sanzione se vengono violati i limiti orari alla vendita per asporto di bevande alcoliche. Se invece i gestori di locali vengono meno all'obbligo di verificare, dopo l'orario di chiusura dell'attività, che non vi siano contenitori di vetro o metallo e rifiuti di vario genere e non provvedono a pulire, la sanzione è di 150 euro.

Moratoria. La giunta ha approvato ieri lo schema di intesa con la regione Toscana che è stata poi siglata questa mattina. L'atto è volto a limitare temporaneamente l'apertura nel centro storico di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande, per un periodo di tre anni. Il provvedimento era stato fortemente auspicato dalle associazioni di categoria.



Civitali-Paladini. Il comune concede gratuitamente in concessione alla provincia il parcheggio pubblico situato all'angolo tra via Pelliccia e via Gianni, nei pressi dell'ex ospedale Campo di Marte. Nell'area saranno installati i moduli prefabbricati destinati a ospitare alcune aule scolastiche del liceo Paladini. La concessione durerà fino alla fine dei lavori di restauro e consolidamento del complesso San Nicolao, che dovrebbe avvenire a giugno 2020.

Quartieri Social. Approvato il progetto definitivo dell'operazione "Riqualificazione di via Nottolini e via della Formica con inserimento della pista ciclabile" dall'importo di 718 mila euro, di cui 571mila dovrebbero arrivare dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.

Immigrazione. Via libera al passaggio dal sistema di accoglienza CAS (Centro di Accoglienza Straordinaria) a un sistema di accoglienza di tipo strutturato SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati). A detta della giunta, questo comporta il passaggio da un sistema di accoglienza "emergenziale" a uno "programmato".

Beni culturali. Approvata la convenzione tra comune e Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca per il restauro del dipinto murale rappresentante la crocifissione in via dell'Arcivescovado.