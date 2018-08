Il sindaco Tambellini risponde al segretario provinciale di Fratelli d'Italia: "Chiari innalza cortine fumogene nutrendo la politica del sospetto"

Altri articoli in Politica

lunedì, 6 agosto 2018, 17:53

Si è svolta questa mattina a Firenze una riunione tecnica convocata dall'assessore regionale Vincenzo Ceccarelli con i rappresentanti di ANAS, il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini, il presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Infrastrutture del Consiglio regionale Stefano Baccelli e gli assessori del comune di Lucca Gabriele Bove e Serena...

lunedì, 6 agosto 2018, 13:47

Parere favorevole della commissione urbanistica al cambio di destinazione d'uso dell'area ex Steccone a San Concordio. La proposta di delibera sarà sottoposta domani all'esame del consiglio comunale per il via libero definitivo

domenica, 5 agosto 2018, 20:51

"Decreto dignità, il niente! Con la menzogna hanno preso i voti e proseguono con la menzogna e la demagogia". Inizia così il duro attacco del consigliere comunale Enrico Torrini (SìAmo Lucca) contro il governo Conte

sabato, 4 agosto 2018, 21:17

Riceviamo e volentieri pubblichiamo una nota congiunta dei tre gruppi consiliari Partito democratico, Sinistra con Tambellini e Lucca Civica sul recente articolo dei consiglieri Santini, Bindocci, Barsanti, nei confronti della maggioranza

venerdì, 3 agosto 2018, 16:06

A sostenerlo, in un documento congiunto, sono i consiglieri comunali di minoranza Fabio Barsanti (CasaPound), Massimiliano Bindocci (Movimento 5 Stelle) e Remo Santini (SìAmoLucca), che parlano in qualità di ex candidati sindaco, attaccando l'atteggiamento di Tambellini e della sua giunta in questo primo anno di mandato amministrativo

giovedì, 2 agosto 2018, 20:04

L'amministrazione Tambellini procede nell'implementazione di Quartieri Social, il bando di riqualificazione urbana della presidenza del consiglio vinto dal comune. È stata presentata in commissione urbanistica la proposta di delibera avente per oggetto la variante al regolamento urbanistico "Quartieri social San Concordio - area ex Gesam"