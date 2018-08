Politica



La maggioranza attacca l'opposizione e annuncia: "Non tollereremo più accuse personali"

sabato, 4 agosto 2018, 21:17

Riceviamo e volentieri pubblichiamo una nota congiunta dei tre gruppi consiliari Partito democratico, Sinistra con Tambellini e Lucca Civica sul recente articolo dei consiglieri Santini, Bindocci, Barsanti, nei confronti della maggioranza:

La dialettica politica è il sale della democrazia: e la maggioranza di centrosinistra non si è mai tirata indietro da un confronto sui temi con l’opposizione, anche quando il dialogo è stato aspro. Ciò che è inaccettabile sono gli attacchi di natura personale: che vanno a colpire l’onestà e l’integrità delle persone, che fino a prova contraria non possono e non devono essere messe in discussione. Gli attacchi di questa natura fanno un danno irreparabile all’intera comunità: perché vanno a minare, senza ragione se non il mero e irresponsabile calcolo elettorale, la fiducia tra i cittadini e i loro rappresentanti. In questi mesi, duole dirlo, abbiamo assistito più volte ad attacchi personali dell’opposizione ai rappresentati dell’Amministrazione e ai consiglieri di maggioranza. Con le parole di Barsanti sulla vicenda della variante di Antraccoli si è superato ogni livello di rispetto: perché, anche all’interno delle istituzioni, il capogruppo di Casapound non ha espresso le sue critiche politiche (come è suo pieno diritto fare); ha semmai spostato il livello di discussione, alludendo a vicende personali del tutto infondate e avvelenando la discussione con allusioni e elementi privi di fondamento, e lesivi della dignità di un consigliere comunale: la cui onestà - tutti i cittadini lucchesi devono esserne sicuri! - è indiscussa ed indiscutibile, e non può certo essere messa in dubbio dall’irresponsabilità di qualcuno.

A questo livello di imbarbarimento e di massacro, noi non ci stiamo. Esprimiamo la nostra piena solidarietà al consigliere Cantini, e il sostegno alla sua azione legale, per veder riconosciuta la sua piena onorabilità. Ed evidenziamo fin da subito che d’ora in avanti avvieremo senza indugio azioni simili, ogni volta che l’opposizione tornerà ad abbassare la discussione politica ed amministrativa a questo livello di mero linciaggio personale.

Sorprende, infine, che siano i consiglieri Santini e Barsanti a paragonare la querela ad un’azione di censura; proprio loro che hanno avviato azioni legali il primo contro alcuni esponenti del centrosinistra, il secondo contro il sindaco: provvedimenti che – è bene ricordarlo – la stessa Procura ha poi considerato del tutto immotivati ed infondati.