Lucchese, Santini (SìAmo Lucca): "L'amministrazione se ne lava le mani"

mercoledì, 1 agosto 2018, 07:58

di eliseo biancalana

Le vicende della Lucchese entrano in consiglio comunale, con una raccomandazione del consigliere Remo Santini (SìAmo Lucca). Il leader delle liste civiche del centrodestra ha accusato la giunta di non essere davvero interessata alle sorti della società.

"Questa raccomandazione è per tornare su una vicenda che sta assumendo contorni sempre più grotteschi - ha esordito Santini -. Parliamo della Lucchese calcio, di cui abbiamo già avuto modo di parlare due settimane fa, e sulla quale tra i mugugni della maggioranza ho convocato una commissione controllo e garanzia il 12 luglio scorso per sapere cosa stesse facendo l'amministrazione. La nostra convinzione era fino a qualche giorno fa che l'amministrazione in questa storia sia stata troppo alla finestra senza intervenire, adesso dopo gli accadimenti delle ultime ore riteniamo che il sindaco a quella finestra non si sia nemmeno affacciato o l'abbia proprio chiusa per non vedere cosa sta accadendo e per lavarsene le mani. Siamo di fronte a colpi di scena continui: un allenatore che di dimette e poi torna ad allenare il giorno dopo ma lancia un ultimatum minacciando di andarsene di nuovo, un direttore generale appena arrivato che si dimette improvvisamente, una proprietà che non si sa se vuole vendere o meno, una squadra che ad oggi non ha nemmeno 11 giocatori per scendere in campo a inizio campionato".

"Raccomandiamo - ha proseguito il consigliere - per l'ennesima volta al sindaco di assumere quel ruolo che gli compete per evitare altri disastri, ricordando che in Italia proprio di recente altre amministrazione di questo stesso colore politico si sono attivate prendendo in mano la situazione, arrivando addirittura a non concedere lo stadio in presenza di operazioni poco trasparenti, raccomandiamo al sindaco di recitare quel ruolo attivo necessario quando si parla di una squadra della città, senza nascondersi dietro alla considerazione in senso stretto si tratta di una società privata, perchè quando fa comodo la Lucchese viene considerata dall'amministrazione una società che ha ricadute pubbliche, quando fa comodo si ritiene il contrario. Le raccomandiamo dunque sindaco di dare un colpo di reni e interessarsi seriamente a cosa sta accadendo, altrimenti la spiegazione che potremo darci è una sola. Che della Lucchese, a lei e all'amministrazione comunale, non gliene frega un bel nulla".