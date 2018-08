Politica



Maria Teresa Leone: “Dati sul reddito medio: segnali incoraggianti per il nostro comune”

venerdì, 31 agosto 2018, 22:52

Maria Teresa Leone, presidente Commissione Consiliare Politiche Formative,Turismo, Cultura, Sport) commenta con soddisfazione i dati pubblicati dal Sole 24 Ore sul reddito medio nei comuni capoluogo.

“Sono davvero incoraggianti, per quanto riguarda il nostro territorio, i dati diffusi dal Sole 24 ore. A questo dato si affianca quello relativo al numero dei contribuenti sul numero degli abitanti (71,9%), una percentuale che, ampiamente superiore alla media nazionale (66,6%), testimonia ulteriormente della buona vitalità del nostro comune. Indicazioni importanti, che se da un lato confermano la solidità di fondo del nostro tessuto economico e produttivo, dall’altro mettono in evidenza la bontà e l’incisività dell’impegno dell’amministrazione comunale su alcuni versanti”.

“Una sottolineatura particolare merita a nostro avviso, come già il vicesindaco Lemucchi ha rilevato, il lavoro che l’amministrazione Tambellini ha svolto dal momento del primo insediamento per razionalizzare e potenziare il sistema degli eventi del territorio, in modo da dare finalmente vita a un coordinamento capace di offrire un’immagine univoca e attrattiva della proposta culturale della città, conferendo il giusto risalto alle iniziative di valore ed evitando sovrapposizioni e duplicazioni.

Un investimento vero e proprio in termini economici e strategici che ha prodotto risultati importanti: per la prima volta infatti si è stati capaci di elaborare un cartellone unico degli eventi e di mettere in campo una programmazione vera, ampia e partecipata”.

Tra le azioni significative messe in atto dall’amministrazione vale la pena ricordare anche l’accordo raggiunto con Air B e B sull’applicazione dell’imposta di soggiorno sulle locazioni turistiche nelle abitazioni. Non ci stupisce dunque che questo lavoro abbia avuto effetti positivi sull’immagine della città all’estero e in Italia, con conseguente significativo aumento degli arrivi e delle presenze turistiche, come le ultime rilevazioni hanno evidenziato in modo clamoroso. Se il comparto turistico va dunque sempre più affermandosi come settore trainante per l’economia della città, è d’altro canto necessario favorire uno sviluppo equilibrato tra i diversi ambiti produttivi e una relazione corretta tra residenza e presenza turistica. La moratoria delle licenze alimentari in centro storico di prossima approvazione rappresenta un primo significativo passo in questa direzione”.