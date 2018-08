Politica



Minniti (Lega): "Le parole del segretario del circolo Pd sono dettate dalla frustrazione"

martedì, 28 agosto 2018, 16:32

"Ho notato in queste ultime ore - afferma il consigliere comunale della Lega Giovanni Minniti - un concitato attivismo del segretario del circolo PD del centro storico che dalle pagine degli organi di informazione lucchesi ha manifestato un malcelato livore nei confronti della Lega e del suo segretario federale Matteo Salvini".

"Lungi da me - prosegue il consigliere - l'idea di entrare in polemica diretta con il segretario di circolo dal momento che, nella mia attività politica, preferisco concentrarmi sulle proposte e sul confronto intorno ai temi politici rilevanti anziché su semplici dichiarazioni dettate dalla frustrazione. Tuttavia, intendo commentare quelle esternazioni per evidenziare il modo di pensare di buona parte dei membri del PD che ben spiega la crisi irreversibile di questo partito che è sempre stato incapace di elaborare una propria e ben definita linea politica ma che ha sempre cavalcato le inchieste giudiziarie per screditare gli avversari ed alimentare il falso mito della propria superiorità morale al fine di ottenere consensi effimeri".

"Ebbene - prosegue Minniti -, il nostro segretario di circolo si traveste da meteorologo del consorzio Lamma e prevede un diluvio che starebbe per abbattersi sulla Lega per mano giudiziaria sia come conseguenza dell'inchiesta sul finanziamento pubblico da parte della Procura di Genova sia per la "sbirciatina" che la magistratura dovrebbe dare sulla linea di politica estera che Salvini avrebbe imposto al Governo. Questi lampi di pensiero dimostrano ancora una volta il vuoto cosmico dell'universo PD che, essendo incapace di affermarsi con l'unico strumento democratico previsto dalla Costituzione, ossia il voto popolare, invoca inchieste giudiziarie a carico degli avversari politici, nella fattispecie, la Lega che è bene ricordare si trova al Governo per volontà del popolo italiano che ha premiato la linea politica dell'"uomo della provvidenza" (da notare la sarcastica citazione di Pio XI fatta per accomunare Salvini a Mussolini – segretario e basta con questa storia dell'antifascismo......vedrai mica i fantasmi?)".

"Sono ben maturo - prosegue il consigliere leghista -, per comprendere l'insofferenza dei politici PD verso gli elettori disobbedienti alla loro (presunta) supremazia morale. Parafrasando il celebre drammaturgo tedesco di sinistra, Bertold Brecht ("siccome il popolo non aveva votato come avrebbe voluto l'élite politica, quest'ultima aveva deciso di abolire il popolo") posso tranquillamente affermare che siccome il popolo non ha votato come avrebbe voluto il PD, quest'ultimo ha deciso di annullare il responso degli elettori. Il nostro ineffabile segretario di circolo non ha compreso (ma scrivo queste righe per spiegarglielo) che delegando ad altri e cioè all'ordine giudiziario il compito di battere gli avversari ha certificato il fallimento politico del partito al quale appartiene che si aggiunge ad altri fallimenti ben più gravi: Banca Etruria, Monte dei Paschi, ASL di Massa dovrebbero ispirare maggiore cautela e minor livore nelle dichiarazioni pubbliche".