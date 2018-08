Politica



Moratoria, Mercanti: "Siamo i primi in Italia". Tutte le eccezioni

mercoledì, 29 agosto 2018, 14:13

di eliseo biancalana

Parere favorevole della commissione sviluppo economico al blocco delle licenze per 3 anni all'apertura delle attività di somministrazione di bevande e alimenti in centro storico (la cosiddetta "moratoria"). "Siamo il primo comune in Italia" ha sottolineato l'assessore alle attività produttive Valentina Mercanti, che ha anche sostenuto che in futuro il blocco delle licenze potrebbe riguardare anche attività diverse da quelle alimentari.

La proposta di delibera sospende per 3 anni l'insediamento e il trasferimento in centro storico delle attività di: commercio al dettaglio in sede fissa di prodotti alimentari; di somministrazione di alimenti e bevande (compresi gli home restaurant); di produzione, preparazione e/o vendita di prodotti alimentari, a carattere artigianale o industriale, compresa la panificazione. Resteranno invece consentite le somministrazioni di alimenti e bevande negli istituti e nei luoghi di cultura purché appartenenti a soggetti pubblici e siano destinati alla pubblica fruizione; in librerie, cinema, teatri, musei qualora l'attività abbia carattere accessorio; in forma accessoria nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico e nelle mense aziendali e negli esercizi di somministrazione annessi ad aziende, enti, scuole, nei quali la somministrazione viene effettuata per dipendenti, studenti e ospiti della struttura; in forma accessoria al domicilio del consumatore; senza fini di lucro in luoghi quali scuole, ospedali, caserme ecc...; a carattere temporaneo in occasione di eventi e manifestazioni che si svolgono in aree pubbliche o anche private se il comune ha espresso interesse; nelle nelle strutture ricettive esistenti.

La maggioranza giustificare il provvedimento con l'esigenza di tutelare il centro storico. "È urgente e necessario porre dei vincoli" ha affermato la presidente della commissione Chiara Martini (PD), per la quale va evitato il proliferare di attività economiche che puntano solo "al guadagno semplice e immediato". L'assessore Mercanti e il dirigente Graziano Angeli (definito in commissione "il papà" del provvedimento) hanno sottolineato che il blocco delle licenze è un provvedimento unico in Italia. C'è una misura simile a Firenze (a cui il comune di Lucca si è ispirato) ma riguarda solo la parte della città patrimonio UNESCO.

La proposta di delibera è passata con il sì del centrosinistra mentre Marco Martinelli (Forza Italia) non ha partecipato al voto.