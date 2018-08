Politica



Notte Bianca 2018, via libera dalla giunta. Blocchi antisfondamento nelle vie del centro

mercoledì, 22 agosto 2018, 15:25

di eliseo biancalana

Fervono i preparativi per la Notte Bianca 2018, che si terrà sabato 25 agosto. La giunta comunale, nella seduta di martedì 21, ha infatti formalmente espresso parere favorevole alla collaborazione della amministrazione comunale alla realizzazione della manifestazione promossa e organizzata dalla Confcommercio di Lucca e Massa Carrara. Per l'occasione, il comune ha inoltre stabilito la disposizione di blocchi antisfondamento ("new jersey") in alcuni punti strategici del centro storico per motivi di sicurezza.

In occasione della Notte Bianca, oltre gli eventi organizzati dai locali, sarà possibile visitare gratuitamente alcuni luoghi simbolo della città. La giunta ha infatti disposto l'apertura e l'ingresso, a titolo gratuito, della Torre delle Ore e della Torre Guinigi, del Giardino Botanico, della Chiesa di Santa Caterina, di Palazzo Orsetti, dei sotterranei di San Paolino e Santa Croce. In alcuni di questi luoghi si terranno anche delle visite guidate, la cui organizzazione sarà a carico della Confcommercio. La giunta ha inoltre deliberato di concedere gratuitamente alla manifestazione gli spazi necessari per la realizzazione dell'evento (per il quale sono in arrivo modifiche alla viabilità e alla sosta), nonché di esentare la Confcommercio dal pagamento delle tasse di affissione per il materiale pubblicitario e le locandine, e dal pagamento delle spese di istruttoria per procedimenti di competenza comunale finalizzati al rilascio dei provvedimenti necessari alla realizzazione dell'evento. Prevista anche la concessione gratuita da parte del comune dei materiali nella disponibilità dell'ufficio cultura e dell'ufficio provveditorato (griglie, transenne, pedane, new jersey ecc...) previo accordo con i responsabili degli uffici interessati. Disposta inoltre la gratuità delle autorizzazioni all'accesso nella ZTL per le operazioni strettamente necessarie alla realizzazione degli eventi fermo restando che l'accesso alla Zona a Traffico Limitato e all'area pedonale è subordinato all'acquisizione, da parte dei singoli organizzatori, delle necessarie autorizzazioni presso gli uffici competenti. Il comune ha stimato in 369 euro l'entità del mancato introito complessivo per la concessione gratuita del suolo pubblico.

Sul fronte sicurezza, il dirigente competente ha emanato un'ordinanza per posizionare le barriere antisfondamento in occasione della manifestazione. Le vie interessate saranno le seguenti: via Francesco Carrara all'intersezione con via Vittorio Veneto; via Francesco Carrara all'intersezione con Via San Girolamo; Corso Garibaldi all'intersezione con via del Peso; via Vittorio Emanuele all'intersezione con via Burlamacchi; via San Paolino all'intersezione con via S. Pierino; via Fillungo all'intersezione con via Santa Gemma; via della Cavallerizza all'altezza dell'Ostello San Frediano; piazza Antelminelli all'altezza delle poste; via del Duomo all'intersezione con Via dell'Arcivescovato.