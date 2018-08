Politica



Notte Bianca, Torrini (SìAmo Lucca): "Mettere al centro l'interesse generale"

lunedì, 13 agosto 2018, 15:53

Il consigliere comunale risponde alle critiche che sono arrivate alla sua proposta di chiudere il traffico in centro storico in occasione della prossima Notte Bianca, che si terrà a Lucca il 25 agosto. Una posizione contestata soprattutto dal comitato Vivere il Centro Storico.

"Comprendo le preoccupazioni del Comitato Vivere il Centro Storico - ha esordito il consigliere -, ed effettivamente, la problematica avanzata, è stata la mia unica riserva quando ho appreso della possibilità della chiusura del traffico, poi mi è stato fatto notare che sarebbero state soltanto sei ore per cui ho pensato non fosse un provvedimento così invasivo da generare una tale alzata di scudi. Per quanto concerne la competenza, confermo di non averne, faccio altro nella vita, ma naturalmente ho affrontato il tema con dei tecnici, che mi hanno colmato parzialmente la mancanza. Chiedere di avere consiglieri comunali competenti in tutto, sarebbe eccessivo".

"Sono abituato - ha proseguito Torrini -, nella mia condotta di vita, privata, professionale ed amministrativa, a valutare caso per caso e mettere al centro l'interesse generale anziché il personale, invito anche il Vostro Comitato a fare altrettanto. L'epoca NIMBY (non nel mio giardino) in cui ci troviamo, porta all'immobilizzazione generale e quindi fare poco o, addirittura, niente".

"Nel caso specifico - conclude il consigliere -, sarete d'accordo con me sul fatto che la Notte Bianca a Lucca, con un'ordinanza di chiusura avrebbe un risultato scenico molto superiore, rendendo l'evento e la città (anche nel vostro interesse) più bella e sicura. Naturalmente è necessario avanzare le legittime riserve con la costruttività che consentirebbe, nel caso in cui sia accettata la mia proposta, di gestire le dovute eccezioni, tipo quella sugli invalidi che condivido e che, tuttavia, consiglio di non strumentalizzare".