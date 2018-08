Politica



Quartieri Social a rischio, il consiglio chiede di mantenere i finanziamenti

mercoledì, 8 agosto 2018, 08:56

di eliseo biancalana

Un emendamento al decreto Milleproroghe mette a rischio Quartieri Social e i progetti di riqualificazione dei quartieri San Vito e San Concordio. La notizia ha sconvolto l'ordine del giorno della seduta di ieri del consiglio comunale, durante la quale è stato inserito l'ordine del giorno di Daniele Bianucci (Sinistra con Tambellini) che chiede all'amministrazione di agire, in concerto con l'Anci, affinché il decreto cambi alla Camera. Hanno votato a favore dell'odg Pd, Lucca Civica, Sinistra con Tambellini, SìAmo Lucca, Forza Italia, Fratelli d'Italia e CasaPound, mentre il Movimento 5 Stelle non ha partecipato al voto.

Poche ore prima dell'inizio del consiglio, è arrivata la notizia che al Senato è passato un emendamento al decreto che sospende per due anni l'erogazione dei finanziamenti per Quartieri Social (2,1 miliardi di euro). "Il fatto è grave in sé" ha affermato il sindaco Alessandro Tambellini, lamentando che in questo modo il governo verrebbe meno a un impegno sottoscritto con i sindaci dei comuni vincitori del bando, tra cui Lucca. "Rompere la continuità amministrativa e rinviare tutto di due anni è un'operazione estremamente pericolosa" ha accusato il primo cittadino.

"Se la Camera dovesse confermare evidentemente si creerebbe un'elevata criticità" ha sostenuto Tambellini, ricordando gli impegni già assunti dai comuni per rispondere alle tempestiche che erano state stabilite proprio dal bando. Tambellini ha reso noto che l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci) ha già preso una posizione molto dura contro l'emendamento. "Ogni forma di protesta legittima vedrà anche la partecipazione del comune di Lucca" ha annunciato il sindaco.

I consiglieri comunali di diversi schieramenti hanno espresso preoccupazione per la sorte dei finanziamenti. "Sarebbe un'occasione persa" ha detto Francesca Pierotti (PD). Nicola Buchignani (FdI) ha condiviso con i colleghi alcune informazioni avute dai parlamentari del proprio partito. Secondo Buchignani, la maggioranza giallo-verde vuole usare le risorse del bando per sostenere l'introduzione della flat tax. Sembra inoltre che la Camera sia orientata a confermare il voto del Senato, dove però il decreto sarebbe destinato a tornare per ulteriori modifiche. L'unico a difendere in aula le scelte della maggioranza parlamentare è stato il consigliere pentastellato Massimiliano Bindocci.

"Il portafoglio di uno stato ha delle priorità che possono cambiare" ha sostenuto, affermando che la sospensione può essere l'occasione per ripensare alcuni progetti.

Se è vero che in consiglio vi è un'ampia maggioranza che vuole che siano mantenuti i finanziamenti, più diversificate sono le valutazioni sul loro impiego. Lo si è visto quando c'è stato da votare la delibera che cambia la destinazione d'uso dell'area ex Gesam a San Concordio. Come spiegato dall'assessore Serena Mammini, l'area era stata destinata (dalle precedenti amministrazioni di centrodestra) alla costruzione di un fabbricato a uso direzionale e commerciale.

Adesso invece la giunta Tambellini ha deciso di destinare l'area ad attrezzature a uso pubblico, in modo da poterci poi costruire un parco e un centro civico con i fondi di Quartieri Social. "Mettiamo fine a un'ipotesi di lottizzazione" ha commentato Daniele Bianucci (Sinistra con Tambellini). Il vice sindaco Giovanni Lemucchi ha osservato che il cambio di destinazione sarebbe stato fatto indipendentemente da Quartieri Social, dato il fallimento del progetto precedente. Critiche sono invece arrivate da Simona Testaferrata (Forza Italia), Remo Santini (SìAmo Lucca), Fabio Barsanti (CasaPound) e Massimiliano Bindocci (M5S). I consiglieri di opposizione hanno infatti raccolto le proteste di alcuni cittadini del quartiere contro il nuovo progetto. Il cambio di destinazione d'uso è passato con 17 voti favorevoli, 7 contrari e un astenuto.

In una seduta quasi praticamente monopolizzata da Quartieri Social sono stati trattati anche altri temi. Sono stati infatti approvati il piano attuativo e la variante urbanistica per il recupero dell'ex ospedale di Carignano. Ed è stata istituita la commissione consiliare che dovrà seguire le sorti della Lucchese. Ne fanno parte i consiglieri Lucio Pagliaro (PD), Roberto Guidotti (PD), Francesco Lucarini (Sinistra con Tambellini), Leonardo Dinelli (PD), Claudio Cantini (Lucca Civica), Remo Santini (SìAmo Lucca), Fabio Barsanti (CasaPound), Nicola Buchignani (FdI), Marco Martinelli (Forza Italia).