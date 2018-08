Politica



Quartieri social, il comune procede con i progetti esecutivi

venerdì, 17 agosto 2018, 15:54

di eliseo biancalana

Nonostante tutte le incertezze sul futuro del bando per le periferie, il comune di Lucca prosegue l'iter per la realizzazione dei progetti Quartieri social per la riqualificazione di San Vito e San Concordio. Sono state infatti pubblicate sull'albo pretorio le determine dirigenziali relative all'approvazione dei progetti esecutivi.

È stato infatti approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento di messa a sistema delle aree a verde comprese tra piazzale Aldo Moro e l'acquedotto del Nottolini, per destinarle ad attivita' collettive (valore intervento 4 milioni di euro). Via libera pure al progetto esecutivo per la realizzazione di un'area sportiva per scuola media Chelini (170 mila euro) e anche a quello per la riqualificazione dei percorsi ciclo-pedonali a San Vito (711.300 euro). Il comune ha inoltre preso atto dell'approvazione, da parte della parrocchia di S.Vito, del progetto esecutivo relativo al recupero funzionale dei locali parrocchiali per utilizzarli a fini sociali (88.700 euro, che si aggiungono ai 150mila a carico della parrocchia). Approvati anche il progetto definitivo per la riqualificazione e il recupero dell'ex distretto socio-sanitario di San Vito per farne un centro civico (735 mila euro) e il progetto esecutivo per la riqualificazione di via Nottolini e di via della Formica con l'inserimento di una pista ciclabile (718.270 euro).

Va ricordato però che su tutta l'operazione Quartieri Social grava l'incognita del decreto Milleproroghe (all'esame del Parlamento), che potrebbe sospendere per due anni l'erogazione dei finanziamenti del bando periferie.