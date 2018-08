Politica



Quartieri Social, verso cambio destinazione d'uso dell'area ex Gesam

giovedì, 2 agosto 2018, 20:04

di Eliseo Biancalana

L'amministrazione Tambellini procede nell'implementazione di Quartieri Social, il bando di riqualificazione urbana della presidenza del consiglio vinto dal comune. È stata presentata in commissione urbanistica la proposta di delibera avente per oggetto la variante al regolamento urbanistico "Quartieri social San Concordio - area ex Gesam".

La proposta di delibera cambia la destinazione d'uso della cosiddetta area ex Gesam, in modo da consentire la realizzazione di un centro civico a uso pubblico e di una piazza coperta.

L'assessore all'urbanistica Serena Mammini ha illustrato la proposta ai consiglieri. Il comune di Lucca è attualmente proprietario di un'area nel quartiere San Concordio, un tempo occupata dalle Officine Italgas e più recentemente dalla Gesam spa. Per l'area era stato previsto dall'amministrazione Favilla un progetto di riqualificazione che tra l'altro prevedeva la realizzazione di un fabbricato per attività direzionale e commerciale, del quale è stato realizzato solo il piano interrato destinato a parcheggio. Ma l'edificio non fu mai realizzato, e l'area è oggi abbandonata. "Quest'area è un vulnus all'interno del quartiere" ha affermato l'assessore, che ha ricordato che oltretutto nella zona il comune ha già investito 3 milioni. L'assessore ha ricapitolato le alterne vicende che hanno portato al naufragio del progetto del cosiddetto Steccone, che pure l'amministrazione Tambellini ha provato in un primo tempo a rilanciare. Il bando della presidenza del consiglio ha dato finalmente un possibile sbocco per l'area, ma per rispondere ai requisiti è necessario il cambio di destinazione d'uso. Se il consiglio approverà la proposta di delibera, la zona diverrà un'area d'attrezzature d'interesse locale dove verranno costruiti un centro civico e un parco coperto al servizio di tutto il quartiere.

Positivo il giudizio della maggioranza sulla proposta della giunta. I consiglieri del centrodestra difendono pure l'operato della precedente amministrazione Favilla. Sull'operato delle amministrazioni precedenti, c'è stata una dura polemica tra i consiglieri Gabriele Olivati (Lucca Civica) e Simona Testaferrata (Forza Italia), con l'esponente azzurra che si è risentita per le affermazioni del consigliere della lista civica. La proposta dovrebbe ricevere il via libera della commissione lunedì prossimo, per poi approdare in consiglio comunale il 7 agosto.