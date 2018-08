Politica



“San Vito e San Concordio, giù le mani dai nostri quartieri”: Sinistra con Tambellini scende in piazza

sabato, 11 agosto 2018, 13:21

Sinistra con Tambellini scende in piazza, contro il provvedimento del Governo, approvato nei giorni scorsi dal Senato, che taglia i fondi dei "quartieri social", per i progetti già finanziati, e che mirano alla riqualificazione di queste due importanti aree della città. Il gruppo consiliare, e l'associazione nata dall'esperienza della lista, organizzano infatti due presidi, proprio nel cuore dei quartieri: lunedì pomeriggio (13 agosto), a partire dalle ore 17, a San Vito, davanti alla sede dell'associazione, in via Vecchia Pesciatina 1076 e in altri punti del paese; giovedì pomeriggio (16 agosto), allo stesso orario ma a San Concordio, davanti al piazzale della Chiesa e poi lungo il viale.

"Il Governo dei 5stelle e della Lega taglia a 96 Città italiane le risorse, destinate dal precedente esecutivo, per la riqualificazione e il miglioramento della qualità della vita delle periferie – spiegano il capogruppo Daniele Bianucci e il coordinatore dell'associazione Enrico Cecchetti- Perché una scelta così sciagurata? Forse per fare cassa e finanziare la flat tax ? Cioè il nuovo sistema fiscale che tutti i Paesi del mondo governati dalla destra stanno adottando (vedi Trump negli Stati Uniti), per togliere ai poveri e dare ai ricchi A Lucca, la conferma del provvedimento alla Camera significherebbe dire addio alle opere in programma nei quartieri di San Vito e San Concordio: milioni di euro che il Comune aveva vinto su apposito bando. Niente più, quindi, spazi verdi recuperati, piazze ristrutturate, residenze risanate, luoghi pubblici messi a nuovo e riconsegnati alla comunità: e questo nonostante tra Comune e Governo, i contratti per i finanziamenti siano già stati firmati. Ma c'è di più; l'Amministrazione comunale dovrebbe farsi carico dei soldi già spesi per progettazione e gare: e ciò comporterà gravi problemi al bilancio locale. Oltre il danno, quindi, la beffa! Per questo, facciamo nostra la mobilitazione lanciata, a livello nazionale, dall'architetto e senatore a vita Renzo Piano: e anche noi, come lui, al Governo dei 5stelle e della Lega e a tutti i gruppi parlamentari, diciamo #tornateindietro e #periferiaPride. Nei prossimi giorni organizzeremo quindi queste due presenze nei quartieri: cercheremo di informare i cittadini su quanto grave è la perdita che si profila, e chiederemo loro una mobilitazione ampia e partecipata perché a settembre quando il provvedimento sarà alla Camera, sia cancellato".