Politica



Santini convoca la commissione e il M5S chiede di riverificare gli affidamenti diretti degli ultimi due anni

venerdì, 31 agosto 2018, 11:53

di eliseo biancalana

Il capogruppo del Movimento 5 Stelle Massimiliano Bindocci chiede che siano riesaminati tutti gli affidamenti diretti avvenuti negli ultimi due anni nel comune di Lucca. La richiesta è emersa durante la riunione odierna della commissione controllo e garanzia, convocata dal presidente Remo Santini (SìAmo Lucca) per discutere dei rilievi espressi dal segretario comunale Corrado Grimaldi in una lettera del 25 giugno 2018, indirizzata ai dirigenti comunali.



Come ricordato a inizio seduta da Santini, il tema era stato sollevato sui giornali dal segretario provinciale di Fratelli d'Italia Marco Chiari, che aveva rivelato l'esistenza della lettera del segretario comunale, e in base a questa aveva sollevato interrogativi su come avvengono gli affidamenti diretti nel comune di Lucca. Ne era scaturita un'aspra polemica tra Chiari e il sindaco Alessandro Tambellini. Oggi in commissione il segretario ha dato la sua versione dei fatti. Tutta la vicenda avrebbe origine poco dopo l'insediamento del segretario stesso (ottobre 2017), ma non per sua iniziativa. Prima che entrasse in carica, la giunta aveva approvato il Piano esecutivo di gestione (Peg) che, tra le altre cose, demandava allo staff guidato dal vice segretario Graziano Angeli e alla sottosezione sugli appalti di redigere delle linee guida in materia di Responsabile unico di procedimento (Rup) e di criteri di rotazione degli inviti alle ditte nei casi di appalti sotto la soglia dei 40mila euro (affidamenti diretti). Al segretario comunale era affidato il compito di validarli. A novembre 2017 gli uffici redassero tre documenti, i due richiesti più un altro sulla tracciabilità. Ne scaturì una dialettica interna tra i dirigenti comunali, perché l'ingegnere Antonella Giannini inviò una nota al segretario comunale, rilevando che i documenti sarebbero stati redatti senza il dovuto confronto tra gli uffici e criticando il fatto che le linee guida avrebbero attribuito funzioni eccessive al Rup. Critiche in parte condivise dal segretario, che in una prima lettera del 21 dicembre decise di sospendere tutto. La questione però tornò d'attualità a marzo dell'anno dopo, in seguito a un aggiornamento di linee guida da parte dell'Autorità nazionale anticorruzione (Anac). Gli uffici elaborarono allora una nuova proposta, che sarebbe dovuta diventare esecutiva a luglio. Ma il segretario intervenne nuovamente con la lettera del 25 giugno, dedicata alla proposta di disciplina interna in materia di rotazione degli incarichi negli affidamenti diretti. Nella missiva il segretario faceva una serie di rilievi e intimava all'ufficio di non procedere nell'adozione della disciplina. In una successiva riunione interna venne deciso di rimandare il tema all'autunno.



Questa la ricostruzione del segretario. A cui è tenuto precisare soprattutto tre cose. La prima è che il suo intervento è stato dovuto, perché a lui era stato affidato il compito di validare gli atti. La seconda è che erano in discussione atti di regolazione generale, non procedure in essere. La terza è che la mancata adozione degli atti non comporta vuoti normativi, perché la materia è regolata dal codice degli appalti. Grimaldi ha anche sottolineato che l'interlocuzione è stata interna agli uffici, non ci sono stati interventi diretti dell'amministrazione.



Le rassicurazioni del segretario non sono state ritenute sufficienti da Bindocci (M5S), che ha rivelato la durezza della lettera del 25 giugno (anche se in commissione Grimaldi ha ridimensionato il tono delle sue critiche). Per il consigliere pentastellato è ora necessaria una commissione che riesamini gli affidamenti diretti del comune negli ultimi due anni per verificare le procedure utilizzate, in modo da fugare ogni dubbio. Dalla maggioranza, Pilade Ciardetti (Sinistra con Tambellini) non si è opposto a fare delle verifiche, ma ha sottolineato che la lettera del segretario non denuncia irregolarità negli appalti. Intanto il presidente Santini vuole che la commissione controllo e garanzia esamini degli affidamenti diretti dell'ufficio turismo, che, a detta dell'ex candidato sindaco, sarebbero andati a una ditta che avrebbe rapporti con una dipendente dell'ufficio stesso.