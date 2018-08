“Scuola Leone XII: da Tambellini ancora silenzio sul futuro”

Altri articoli in Politica

sabato, 11 agosto 2018, 18:16

"Non sempre vale la regola "meglio tardi che mai". Ci sono occasioni in cui quando è tardi, significa che chi doveva lavorare per stare nei tempi ha sbagliato e dovrebbe quanto meno ammettere i propri errori, giustificandoli". Lo sostiene in una nota la lista civica SìAmoLucca

sabato, 11 agosto 2018, 13:54

Il consigliere grillino Massimilano Bindocci risponde alle critiche mosse negli ultimi giorni nei suoi confronti chiedendo che si torni alla discussione nel merito delle questioni

sabato, 11 agosto 2018, 13:21

Il gruppo consiliare, e l'associazione nata dall'esperienza della lista, organizzano infatti due presidi, proprio nel cuore dei quartieri: lunedì pomeriggio (13 agosto), a partire dalle ore 17, a San Vito, davanti alla sede dell'associazione, in via Vecchia Pesciatina 1076 e in altri punti del paese

sabato, 11 agosto 2018, 12:15

Gabriele Bove, assessore alla partecipazione del comune di Lucca, risponde al senatore del Movimento 5 Stelle sul bando periferie e sul dibattito inerente il decreto Milleproroghe

venerdì, 10 agosto 2018, 17:45

"Abbiamo un sindaco che parla a comando del Pd, invece che dei lucchesi. Così succede che tace quando dovrebbe urlare e urla quando dovrebbe tacere". E' questa la considerazione del consigliere comunale Fabio Barsanti (capogruppo di CasaPound Italia) sul sindaco di Lucca

venerdì, 10 agosto 2018, 15:05

La libera associazione di cittadini “ Lucca Ti Voglio Bene”, per voce del suo presidente pro-tempore Marco Santi Guerrieri , prende posizione e concorda nell’offrire piena disponibilità e sostegno incondizionato in favore dei quartieri social di San Vito e San Concordio, oggi, esclusi dai finanziamenti del bando periferie