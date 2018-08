Politica



SìAmoLucca e Lucca in Movimento, via agli incontri pubblici sul territorio. Si parte mercoledì 5 settembre da Arancio-S.Filippo

lunedì, 27 agosto 2018, 15:06

Le liste civiche SìAmoLucca e Lucca in Movimento cominciano, con il mese di settembre, un tour sul territorio per ascoltare i cittadini, attraverso l'organizzazione di una serie di assemblee. Si parte con un incontro pubblico indetto per mercoledì 5 settembre alle 20.45 nella sede della Croce Verde di Lucca in viale Castracani, dal titolo "Viabilità e vivibilità", dove sono invitati residenti e commercianti dell'Arancio e di San Filippo. La scelta del luogo dove dare il via alla serie di appuntamenti non è casuale. "Si inizia volutamente da questi due quartieri, dove il Comune ha dimostrato tutta l'incompetenza e il pressappochismo in merito alla rivoluzione della viabilità - spiega Remo Santini, ex candidato sindaco e leader delle due liste civiche - sulla quale c'è stata fortunatamente una retromarcia, ma che lascia aperta ugualmente una serie di interrogativi sul futuro delle zone e le scelte che l'amministrazione farà prossimamente. Il più grave problema infatti è che il sindaco e gli assessori calano le decisioni dall'alto, non confrontandosi con la gente. Più in generale rimane forte la questione della periferia e delle frazioni che sono abbandonate, nonostante i proclami fatti anche nel recente passato". Nel corso dell'incontro pubblico alla Croce Verde saranno dunque affrontati i temi legati al caos provocato dalle scelte in materia di viabilità, con dati e valutazione di esperti, ma soprattutto verranno ascoltate le richieste di quanti interverranno. La giunta Tambellini è forte con i deboli e debole con i forti: noi ci proponiamo di portare avanti quel dialogo che manca con la popolazione, e che rischia di fare seri danni. Ci troviamo infatti di fronte ad un esecutivo che in generale si contraddistingue per l'immobilismo, e le rare volte che si muove lo fa senza valutare le conseguenze. Dopo l'assemblea di mercoledì 5 settembre, comunicheremo il calendario del successivo incontro, che sarà in un'altra zona del Comune di Lucca. L'obiettivo, nel giro di qualche mese, è toccare tutte le aree del territorio.