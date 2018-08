Politica



'Sinistra con' visita San Vito

lunedì, 13 agosto 2018, 19:57

Parte da San Vito - è scritto in una nota di Sinistra con - direttamente da uno dei quartieri più colpiti dai tagli del Governo per le periferie italiane, la mobilitazione di Lucca, per convincere i membri della Camera dei Deputati a neutralizzare, nel passaggio a Montecitorio, il famigerato emendamento al decreto Milleproroghe: quello cioè che, al Senato, ha visto in un colpo volatizzare i milioni di euro giù stanziati per la riqualificazione dei quartieri lucchesi, come di altre 95 città italiane.

"Oggi pomeriggio - prosegue il documento - erano molti i volontari dell'associazione "Sinistra con", che si sono ritrovati proprio a San Vito, per dar vita ad una piccola mobilitazione di quartiere. Insieme ai consiglieri comunali di "Sinistra con Tambellini" (Daniele Bianucci, Pilade Ciardetti e Francesco Lucarini), e armato di volantini, il gruppo ha sfidato il caldo agostano per confrontarsi coi passanti in merito alla scure in arrivo sui progetti di abbellimento e riqualificazione, e per bussare casa per casa nei palazzi del paese. L'iniziativa sarà replicata giovedì prossimo: stavolta a San Concordio, l'altro quartiere colpito dai tagli, con partenza alle ore 17 dalla Chiesa, per poi proseguire nel viale".

"Abbiamo incontrato molti cittadini, in gran parte già informati della decisione del Governo, e particolarmente preoccupati di quanto sta accadendo – spiegano il capogruppo di "Sinistra con Tambellini", Daniele Bianucci, e il coordinatore dell'associazione "Sinistra con", Enrico Cecchetti – I progetti di riqualificazione in programma a San Vito erano infatti già ad un buon punto di condivisione coi cittadini; ed altri incontri e momenti di partecipazione sarebbero stati in programma già a settembre. La decisione di congelare gli stanziamenti arriva pertanto adesso, come un fulmine a ciel sereno. E rischia di mettere una pietra tombale su un processo di riqualificazione, che a San Vito sta andando avanti da anni, grazie anche all'impegno di un associazionismo vivace, attento e produttivo. E' per questo che, all'intero arco parlamentare presente alla Camera, chiediamo di ribaltare il voto espresso dai partiti in Senato: le risorse stanziate per i nostri quartieri sono infatti preziose, e irrinunciabili per migliorare la qualità della vita dei cittadini".