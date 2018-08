Summer Festival 2018, dal comune 73 mila euro per i servizi

Altri articoli in Politica

venerdì, 17 agosto 2018, 16:01

"L'Asl fa orecchie da mercante e non risponde al difensore civico regionale, che ha chiesto alla direzione di intervenire sulla mancanza di posti auto all'ospedale San Luca per i dipendenti e gli studenti che vi fanno tirocinio, anche di notte".

venerdì, 17 agosto 2018, 15:54

Nonostante tutte le incertezze sul futuro del bando per le periferie, il comune di Lucca prosegue l'iter per la realizzazione dei progetti Quartieri social per la riqualificazione di San Vito e San Concordio

venerdì, 17 agosto 2018, 09:06

Marcella Maniglia, segretario della Lega Lucca e piana, interviene sulla questione relativa alla sicurezza degli istituti scolastici e chiama in causa il presidente della provincia Luca Menesini

venerdì, 17 agosto 2018, 08:47

Il segretario FdI Provincia di Lucca, Marco Chiari, e il responsabile comunale FdI di Bagni di Lucca, Manuele Domenici, intervengono sul tema dell'immigrazione per ribadire il proprio "no" al progetto Sprar e per sottolineare il momento difficile delle famiglie e delle aziende del posto

giovedì, 16 agosto 2018, 09:05

Marcella Maniglia, segretario della Lega Lucca e piana, interviene in occasione del 90° anniversario della morte dell'eroe lucchese Carlo Del Prete denunciando come il pilota aeronautico sia celebrato in tutto il mondo, ma non a Lucca

lunedì, 13 agosto 2018, 19:57

Prende il via da San Vito la mobilitazione di Sinistra con per le risorse dei quartieri: "Abbiamo incontrato tanti cittadini preoccupati, la Camera ribalti la scelta decisa in Senato che colpisce la qualità della vita di molti"