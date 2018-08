Politica



Torrini (SìAmo Lucca): "Governo, basta demagogia"

domenica, 5 agosto 2018, 20:51

"Decreto dignità, il niente! Con la menzogna hanno preso i voti e proseguono con la menzogna e la demagogia". Inizia così il duro attacco del consigliere comunale Enrico Torrini (SìAmo Lucca) contro il governo Conte.

"I maestri delle scuole materne ed elementari dopo aver ricevuto tante promesse - continua il consigliere -, si son trovati traditi dalle menzogne dei 5 stelle! Che avevano promesso di risolvere il problema generatosi con la sentenza plenaria del 20 dicembre 2017 che ha reso ancora più precari, i precari dei precari: oltre 50mila docenti della formazione primaria! Quei docenti che da anni insegnano ai nostri figli ed oggi, dall'oggi al domani, si trovano senza abilitazione professionale. E, raggiungendo l'assurdo, si lascia legittimati all'insegnamento docenti, con pari titolo di studio, comunitari ed extracomunitari".

"In questo modo - prosegue Torrini - i demagoghi di turno mettono i nostri figli, ancor più di prima, senza certezza di continuità di docenza! Situazione fortemente deleteria per la loro formazione che, è noto, quella primaria, è la più importante, quella che fornisce le basi per affrontare il futuro! Ma tanto, chi se ne frega dei bambini, usiamoli strumentalmente alla causa del voto e poi: fatta la grazia, gabbato lu santo!"

"Sui voucher - attacca ancora il consigliere comunale - o li rimetti o non li rimetti! Perché un ristoratore, che oggi si trova con un cameriere malato, non può chiamare nessuno a sostituirlo? È normale? Esiste il contratto a chiamata, ma se il cameriere si ammala (o addirittura muore) lo devo sapere due giorni prima! Quale è la soluzione? Mandare via i clienti perché non si può chiamare nessuno a supplire l'emergenza!"

"Siamo abituati - afferma ancora Torrini - in Italia a far le leggi in base ai disonesti, propongo di cambiare approccio: facciamo le leggi per gli onesti e sanzioniamo i disonesti! Solo così possiamo dare una spinta a questa economia da troppo tempo sopita ed imbrigliata nella burocrazia italiana. La Bolkestein, che da anni blocca transazioni sulle attività balneari, da anni blocca investimenti sulle attività balneari, è ancora li a bloccare l'intero sistema! Ma voi aggiustereste una sdraio del vostro stabilimento balneare, quando sapete che, di lì a poco, vi toglieranno tutto? No! Ecco, quel falegname che avrebbe dovuto aggiustare la sdraio, non lavora! Voi fareste una piscina nel vostro stabilimento con le premesse di cui sopra? No! Ecco, tutti coloro che lavorano con le piscine, non lavorano! In parlamento erano arrivati a due passi dall'uscita dall'impasse poi no, tutto bloccato!"

"Governo del cambiamento? Direi più governo della recessione! Allora invito tutti - conclude il consigliere -, dai parlamentari ai consiglieri comunali a cambiare approccio: la demagogia lasciamola da parte in favore del pragmatismo! L'Italia necessita di crescere non di rimanere imbrigliata nelle maglie della burocrazia!"